黎安友：無論裴洛西是否訪台 當前危機遲早發生

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（中央社台北6日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台中國跳腳，知名研究中國問題學者黎安友說，不論裴洛西是否訪台，「這場危機遲早會發生」，並說美中圍繞台灣的對抗愈來愈激烈，合作空間越來越小。

中共藉口裴洛西（Nancy Pelosi）訪台踩紅線在台灣周遭海域策動軍演，並甩鍋稱當前危機都是美國造成，美國要負全責，不過美國哥倫比亞大學教授黎安友不這麼認為。

美國之音（VOA）今天刊登專訪他的報導說，美國對台灣的支持越來越多，這是一個正在發生的趨勢。

他表示：「當我從這個角度來看時，我覺得這不是她（裴洛西）的訪台值得還是不值得的問題…我的意思是，（這是）美國支持台灣的另一種表現形式。但如果她不去，這場危機無論如何遲早會發生。」

裴洛西3日結束訪台之行並啟程前往韓國，中國隨即在台灣周遭海域展開軍演，加劇印太地區緊張。

黎安友分析，眼下這一幕台海危機將隨著解放軍軍演的結束而落幕，美國或台灣不會選擇以加劇危機的方式回應，但長期存在的危機，即美國及西方盟國針對台灣與中國將持續對抗，而且未來會更加激烈。

分析北京如何思考美中針對台灣的角力，黎安友在今年3月也就是俄侵烏初期曾表示，北京認為美國處於長期衰落的過程，隨著時間的推移，美國對中國的威脅會減弱。

他說，北京正利用這情勢，因此希望全球市場穩定，不要戰爭，並希望避免與美國的兩極分化，否則將會增強美國的決心及加強美國的聯盟，並促使美國對中國經濟和社會施加更大壓力。

即因如此，黎安友指出，「中國不會對台灣發動戰爭」，中國在等待，台灣最終會明白美國已衰落到其安全保障無用的地步，屆時中國可以和平解決台灣。

根據這套理論，黎安友說，北京這回的強烈反應是基於（中共領導人）習近平意圖正告台灣和美國，中國非常強大，美國真的沒有能力保護台灣。

由於美中競爭加劇，浮現美國對台應以戰略清晰取代戰略模糊的聲浪，像是美國參議院擬處理跨黨派所提「2022年台灣政策法案」，正醞釀提升台灣地位至美國的「重要非北約盟友」。

對此黎安友指出：「關鍵是要調整和加強我們的軍事態勢，讓北京明白，它無法贏得一場對台發動的戰爭。所以，當我們還沒有實際軍事部署來執行戰略清晰時，我不贊成將戰略模糊轉變為戰略清晰。」

他說：「我現在的評估是，五角大樓表示，目前中國擁有威脅美國航空母艦以及亞洲空軍和海軍基地的不對稱能力。因此，如果美國沒有真正可信的威懾力，我們說什麼都不重要。」

黎安友表示，所以決定性的因素不在於美國說什麼，而在於美國是否對中國有可信的軍事威懾力。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110806