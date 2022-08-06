共軍秀圖近逼花東？專家：偽造成分高屬軍事宣傳戰

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（中央社記者游凱翔台北6日電）中共官媒近日披露共機與台灣中央山脈合影、共艦官兵監控國軍船艦照片。專家示警，共艦官兵未穿救生衣、頭戴防火帽，不符戰備要求，且遠方濟陽艦艏光影詭異，顯示照片偽造成分高，屬「用圖說故事」的軍事宣傳戰。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台訪問後，共軍隨即宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域實彈射擊，並在4日對台灣周邊海域發射共11枚東風系列彈道飛彈，嚴重影響區域和平穩定。

中共「新華網」、「解放軍報」等官媒，昨天陸續張貼數張中共演訓照片，其中3張引發議論。第一張照片是一名解放軍海軍官兵在船艦甲板上，手持望遠鏡對海監控；第2張是中共軍艦監控海軍濟陽級船艦，第3張是前景為共機、後景疑似為台灣中央山脈。

對此，國防部表示，國軍於第一時間廣播告警，並運用空中偵巡兵力、海軍艦艇，以及岸置飛彈適切應處。

對於第一張共艦監控照片，因遠方「白色長管狀」物體應是花蓮和平發電廠煙囪，台灣賞鯨業者「多羅滿賞鯨」在臉書粉絲團表示，漁民近日並未看見這艘共艦，「除非是隱形船」，並笑稱「不知道誰這麼認真的P圖」。

賞鯨業者更指出，從漁業電台到漁民們間的情報互通，賞鯨路線範圍北到崇德、南至海岸山脈，若海上有任何動靜，別說有軍艦，可能連軍艦上的鳥都會相互知會。

針對共軍所發布照片的真偽，美國紐約視覺藝術學院攝影美術碩士、任教輔仁大學新聞系的資深攝影師黃建亮認為，合成可能性比較高，原因在於艦上官兵持望遠鏡搜索的方向詭異，並非針對遠處的海軍船艦，且遠處的山勢與船艦距離感被壓縮。

黃建亮從照片構圖分析，船艦與環境的空間很奇怪，可能是造假，且畫素不高、無法觀察其光影細節作進一步判斷；從常理上觀察，「要嘛官兵是P圖上去，要嘛就是船艦P圖」的可能性較高。

國防部今天下午發布圖卡表示，海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦，由於可目視共艦，軍方特別強調「千真萬確，不需P圖」；從照片可發現，迪化軍艦官兵是在艦橋內的駕駛台值勤，透過羅經釐清並確認共艦方位，且處於頭戴防火帽的戰備狀態。

淡江戰略所助理教授林穎佑向中央社記者指出，若仔細察看這張手持望遠鏡照片，可發現解放軍官兵竟然未穿救生衣及配戴無線電，此是否符合戰備時的服裝要求；且遠方國軍濟陽級船艏明顯出現黑影，拍攝當時的海象天候能否有此光影，均可判斷照片真偽性。

國防安全研究院學者蘇紫雲從地球曲面角度分析，從海平面只能向外看見5公里外的物體，若爬到船艦最高點桅桿則可看見30公里外景物，而照片顯示共軍官兵是站在船艦甲板拍攝、向外視野約僅5公里，顯示造假成分很高。

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至於共軍發布「合成照」原因，林穎佑指出，美軍此前曾披露一張艦長「翹腳監控」中共遼寧號航艦照片，引發國際熱議；中國現也想如法炮製，想告訴國內外民眾，解放軍船艦已接近台灣領海，完成日前劃設演習區的目的。

蘇紫雲認為，中共發布包括軍機可看到中央山脈等照片，目的是使用圖片進行軍事宣傳暨心理戰，主要是用圖像呈現共軍就在台灣附近，且隨時可投射兵火力，是「用圖說故事」的軍事宣傳戰。（編輯：林克倫）1110806