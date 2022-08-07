F-16V掛彈升空 國軍：中共軍艦逼近和平電廠是假訊息

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駐守花蓮基地的空軍第五戰術混合聯隊，以F-16V戰機持續執行巡弋任務的實際行動。（軍聞社提供）

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）網傳中共軍艦逼近花蓮附近領海，國軍官兵強調，中共近日傳散多起假訊息，尤其是對中共傳散的「南京軍艦接近和平火力發電廠」等假訊息，請國人不要上當，正確的台海周邊軍事動態，請以國防部發布訊息為準。

軍聞社今天報導，針對網傳中共軍艦進入花蓮附近領海假訊息，駐守花蓮基地的空軍第五戰術混合聯隊，以F-16V戰機持續執行巡弋任務的實際行動，展示捍衛國家安全的能力與決心。

報導指出，在花蓮基地現場，空軍第五戰術混合聯隊的飛行官接獲命令後，立即駕駛F-16V戰機，掛載AIM-120先進中程飛彈等彈械，緊急起飛執行空中巡弋任務，展現國軍守護家園的決心。

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報導說，第五聯隊修補大隊支援中隊武掛分隊官兵，也執行「AGM-84魚叉飛彈潛力裝掛作業」。官兵首先實施人員及戰機安全檢查，隨後駕駛掛彈車搬運魚叉飛彈，依標準作業程序，將飛彈裝掛至戰機上。

軍聞社引述受訪官兵指出，國軍以備戰不求戰的原則，理性應對共軍各種挑釁舉動，但捍衛國家主權和領土安全的能力與決心，絕對不容置疑；尤其是面對中共傳散的「南京軍艦接近和平火力發電廠」等假訊息，請民眾不要上當，正確的台海周邊軍事動態，請以國防部發布消息為準。（編輯：翟思嘉）1110807

空軍第五聯隊飛行員於起飛前實施360度檢查。（軍聞社提供）

武掛分隊官兵駕駛掛彈車，搬運魚叉飛彈。（軍聞社提供）