中國宣布將長期軍演 外交部譴責無理脫序行為

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共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

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（中央社記者黃雅詩台北7日電）外交部今天表示，中國無視國際關切，持續在台海周遭軍演，甚至宣布將在中國外海長期軍演，外交部予以最嚴厲的譴責，嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢、危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。

外交部並感謝 聖文森 聖文森及格瑞那丁小檔案 首都：金石城（Kingstown）

面積：389平方公里

地理位置：位於東加勒比海小安地列斯群島之向風群島中部，由主島聖文森(St. Vincent)及格瑞那丁群島(The Grenadines)32個小島或礁岩所組成

人口：約110,696人（2020年）

語言：英語

1981年與中華民國建交 看更多 關閉 及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）今天率團訪台，公開表達反對任何用武力或以彰顯武力方式進行的威脅，龔薩福呼籲中國停止軍演，以實際行動展現對台灣的大力支持和堅定友誼。

外交部發布新聞稿指出，針對中國無視國際社會連日的譴責和關切，以及要求立即停止軍演的呼籲，持續在台灣周遭海域進行極具侵略性與挑釁的實彈海空演訓，以無人機飛越外島，甚至進一步宣布將在中國外海進行長期軍演，刻意持續升高區域緊張情勢，外交部再次予以最嚴厲譴責。

外交部嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢，以及危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左）應邀訪台，班機在7日早上抵達桃園國際機場，龔薩福在桃機發表談話，呼籲中共停止在台海一帶所有軍演，不能以美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台作為軍事演習藉口。前右為外交部長吳釗燮。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月7日

外交部表示，國際社會值此嚴峻時刻連日為台灣發出正義之聲，並以訪台展現最強力支持，外交部誠摯感謝。例如日本首相岸田文雄與聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）舉行會談時，就對中國行徑強烈譴責。

澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）接受專訪時期盼區域和平安全，不願台海現狀被改變；美國務卿布林肯（Antony Blinken）在與菲律賓外長線上聯合記者會重申維持台海和平穩定至為重要；加拿大國防部長安南德（Anita Anand）也表示中國在台灣周邊海域的演習是不必要的升級行動，破壞區域穩定。

外交部表示，立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）也不畏中國壓力，率團訪台深化兩國實質交流，持續強化民主團結與韌性。

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外交部強調，在台灣近日持續遭受中國軍事恫嚇之際，友邦及許多理念相近及友好國家的各界友人持續挺身而出，以各種方式聲援台灣，對台灣意義重大。面對中國無端軍事恫嚇，台灣絕不會畏懼退縮，會堅定捍衛主權與國家安全，更積極連結世界，守護普世價值。

外交部也呼籲國際社會譴責中國無理軍事挑釁，片面破壞台海現狀，挑戰區域安全秩序，籲請世界各國和民主台灣並肩遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。（編輯：翟思嘉）1110807