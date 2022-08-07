聖文森總理龔薩福抵台 籲中共停止台海軍演

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聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（右）應中華民國台灣政府邀請率團訪台，班機在7日早上抵達，外交部長吳釗燮（左）親自前往B9國賓門接機，雙方以互碰手肘方式取代握手。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月7日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場7日電）聖文森及格瑞那丁總理龔薩福應邀訪台，班機在今天早上抵達，龔薩福表示，此行是訪問42年的老朋友，他呼籲中共停止在台海一帶所有軍演，不能以美國眾議院議長裴洛西訪台作為軍演藉口。

聖文森 聖文森及格瑞那丁小檔案 首都：金石城（Kingstown）

面積：389平方公里

地理位置：位於東加勒比海小安地列斯群島之向風群島中部，由主島聖文森(St. Vincent)及格瑞那丁群島(The Grenadines)32個小島或礁岩所組成

人口：約110,696人（2020年）

語言：英語

1981年與中華民國建交 看更多 關閉 及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）應中華民國台灣政府邀請，今天至12日率團訪台，訪問團從美國紐約搭乘長榮航空公司BR-31班機來台，班機在上午5時36分降落於桃園國際機場，外交部長吳釗燮親自前往B9國賓門接機，雙方以互碰手肘方式取代握手。

龔薩福在桃機發表談話，他表示，很高興能在特別嚴峻、挑戰的情況下訪台，聖文森及格瑞那丁與中華民國台灣在多年前就已建立邦交關係，聖國對外關係的政策基礎，主要就是強調主權以及獨立的重要性，不干涉其他國家的內政以及和平解決所有爭端。

龔薩福指出，聖文森及格瑞那丁的態度就是支持一個中華的文明，中華文明有將近6000年的歷史，從1949年起，華人文明中就有兩個合法但又不同的政治詮釋與表達，相信隨著時間最終能和平解決。

龔薩福說，攻擊與暴力的威脅對東亞甚至全世界的文明都不可接受，聖國反對任何用武力，或以彰顯武力的方式去進行的所有威脅，世界不同地區都是環環相扣，聖國在聯合國也明確表達立場，不樂見大國對小國進行威脅。

龔薩福表示，聖國在美洲地區也有類似的關係，在面對美國的同時也要處理跟古巴、委內瑞拉及尼加拉瓜的關係，聖國對外一貫的立場，是希望大家都能交朋友。

龔薩福提到，聖國也要經營跟中華人民共和國的關係，雖然中華人民共和國要求若要建立邦交關係，需先解除與台灣的邦交關係，但聖國不會背棄朋友，他認為要建立和平的關係，不能有這樣的先決條件，聖國尊重中華人民以及中華文明當中所有的合法政治表達。

龔薩福說，聖國在聯合國及許多國際組織、體系中也都是跟中華人民共和國共存，因此在立場上，聖國絕不會與中華人民共和國為敵，但台灣是42年的老朋友，訪台就是要展現雙方友誼堅定的團結，與台灣的團結並不牴觸對中華人民共和國間的交流與尊重。

龔薩福希望見證到兩種不同政治表達最後能和平解決，他也呼籲中共停止在台海一帶所有軍事演習，他不評論美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）是否應訪台，這是裴洛西本人跟台灣間的事，但不能以此訪問台灣作為軍事演習的藉口。

龔薩福指出，此行並不是要挑釁誰，而是要彰顯友誼，早在裴洛西訪台前就已準備這次的訪台，所以並非緊跟在裴洛西或美國之後。他很期待能見到總統蔡英文，並與吳釗燮一起唱卡拉OK，明天也是他的生日，他會以身為人父及國家的大家長來慶祝父親節。

訪問團一行人隨後接受媒體拍照，並由工作人員引導前往國賓室外完成採檢作業後前往飯店。

外交部昨天發布新聞稿表示，龔薩福此行為第12次訪台，是以總理身分第11度來訪，也是2020年11月第5度勝選連任總理職務後首次來訪。為表示禮遇與重視，蔡總統將以軍禮歡迎及國宴款待龔薩福一行，雙方將就兩國合作及共同關切事項交換意見。（編輯：張雅淨）1110807

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）（左）應邀訪台，班機在7日早上抵達桃園國際機場，龔薩福在桃機發表談話，呼籲中共停止在台海一帶所有軍演，不能以美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台作為軍事演習藉口。前右為外交部長吳釗燮。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年8月7日