府：中國軍演之際 聖文森總理來訪展現堅定挺台

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（中央社記者葉素萍台北7日電）總統府發言人張惇涵今天說，在中國於台海周邊進行軍演之際，友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福以實際行動率團來訪，不僅展現兩國邦誼堅定，更是對台灣的大力支持。

總統府發布新聞稿指出，友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）訪問團應政府邀請，今天抵達台灣展開至8月12日，為期6天的訪問行程。

張惇涵表示，總統蔡英文代表政府及人民，誠摯歡迎龔薩福率團訪台；此行是龔薩福第12度訪問台灣，也是第11度以總理身分來訪，充分彰顯兩國邦誼堅定友好。

張惇涵說，蔡總統8日上午將於總統府以隆重軍禮迎接訪團，除進行會晤，並將見證兩國簽署相關司法合作協定以及「高等教育合作意向書」，進一步深化兩國司法及教育合作。同日午間，蔡總統將於總統府設國宴款待，就兩國持續拓展各領域合作深入交換意見。

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張惇涵表示，台灣與聖文森及格瑞那丁建交41年以來，在教育、婦女賦權、農業發展、基礎建設及資通訊等多項領域合作密切，龔薩福曾多次在國際社會為台灣仗義執言；在中國於台海周邊進行軍演之際，龔薩福以實際行動率團來訪，不僅展現兩國邦誼堅定，更是對台灣的大力支持。

張惇涵指出，這次訪團成員包括，社會部長布魯斯特（Orando Brewster）、總理辦公室常次魏安潔（Angie William-Jackson），以及國家保險局理事會主席柏曼（Lennox Bowman）等。期盼透過這次龔薩福率團來訪，讓兩國的友好邦誼更為友好堅韌，讓兩國合作關係更為提升，並共同為全球民主韌性作出積極貢獻。（編輯：蘇志宗）1110807