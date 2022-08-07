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中國軍演1至6危險區公告失效 交部：航班逐步恢復

2022/8/7 14:38（8/7 14:48 更新）
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中國發布的1到6個臨時危險區飛航公告已在7日中午12時失效，交通部表示，相關航班及船舶將逐步恢復航行。（中央社檔案照片）
中國發布的1到6個臨時危險區飛航公告已在7日中午12時失效，交通部表示，相關航班及船舶將逐步恢復航行。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）中國發布的1到6個臨時危險區飛航公告已在今天中午12時失效，交通部表示，相關航班及船舶將逐步恢復航行；第7區則要到明天上午10時才會失效。

交通部發布新聞稿表示，有關中國逕行發布7個臨時危險區飛航公告，除第7區須至明天上午10時失效，交通部民航局、航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以維護海空運航行安全外，其餘第1到6區已於今天中午12時失效，相關航班及船舶可逐步恢復航行。

交通部說，至於明天才會失效的第7個臨時危險區（在東部外海），仍影響局部過境航路，民航局航管單位將持續以引導航機避讓臨時危險區，航港局海事中心將持續監視此區周邊海域船舶動態，以維航安。

交通部說，考量過境航班於今天上午12時後逐漸回復，民航局航管單位將視需要，機動與鄰區協調實施適當流量管理，以維飛安，確保航情有序。（編輯：管中維）1110807

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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