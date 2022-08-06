中國社群瘋傳漁船搶先登陸台灣 浙江官方否認

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（中央社台北6日電）中共對台軍演之際，中國網路社群今天瘋傳許多漁船駛往台灣，還有浙江岱山多艘漁船已搶先「登陸」台灣。對此，浙江省岱山縣海洋與漁業局傍晚發文否認，強調該縣漁船未駛入網傳海域。

綜合社群平台訊息，抖音、微博、微信等社交平台上多名網友今天聲稱，解放軍在台灣附近軍演行動期間，有許多20幾歲左右、剃寸頭的年輕漁民已經抵達台灣附近。

微博軍事博主「一號哨位」轉發抖音影片稱，東海開漁，部分漁民已到達台灣附近，漁船上掛滿掛滿五星紅旗。據網友稱，這次多為20多歲左右、留寸頭的年輕漁民。他有不少在廣東、福建、浙江的戰友可以證明。

另有多名網友聲稱，早在8月1日，浙江舟山剛允許出海，浙岱漁船就「登陸」台灣，沒想到搶先解放軍第一批登台的竟然是漁民部隊。

網傳多張船舶動態查詢截圖顯示，有水上行動業務識別碼（MMSI）為浙江岱山的漁船朝台灣屏東東港駛近，今天已有多艘已靠岸。另有截圖顯示，有幾艘浙岱漁船已駛入台南馬沙溝漁港。

據中共岱山縣委宣傳部微信公眾號傍晚發布，岱山縣海洋與漁業局通報，網傳「浙岱漁」船隻在台灣附近登陸，經核實，8月1日開捕以來，岱山縣所屬漁船均落實管理，未駛入涉事海域，涉事船名號和MMSI碼非岱山籍漁船使用。

岱山官方否認的消息，隨即躍為多個社群平台熱搜話題，頓時給正因軍演而亢奮的許多中國網友潑了冷水。對於有些網友不信官方說法繼續轉發假訊息，有浙江網友在微博嘆：「唉，大家洗洗睡吧，都是自嗨啊。」

新華社報導，8月1日中午起，對東海部分解禁開漁，浙江舟山首批結束休漁的數千艘漁船開赴禁漁線外的東海海域，進行捕撈作業。（編輯：楊昇儒）1110806