吳釗燮5點聲明譴責軍演 示警中國野心不會止於台灣

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（中央社記者游凱翔台北9日電）中共連日在台灣周邊軍演，外交部長吳釗燮今天召開國際記者會發表5點聲明，除譴責中國不負責任，也提到中國已步步將東海、台海及南海連成一線，使其成中國內海，其野心絕不止於台灣，損害也不會僅止台灣。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，共軍4日起在台灣周邊海域展開軍演，不僅射擊11枚東風系列彈道飛彈，更透過機艦侵擾台灣周邊海域及多次逾越台海中線。

吳釗燮上午在外交部召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，分別以英文、中文說明政府的5點立場。彭博社、日本產經新聞、朝日新聞等近20家外媒出席；台灣媒體則有約50家。

吳釗燮表示，這幾天，中國在台灣周邊海域進行聯合軍事行動，已經嚴重威脅區域的和平與安全，他要藉這個場合再次明確說明台灣立場。

第一，中國選擇在台灣周邊區域進行軍演，不僅在演習區的劃定上，嚴重侵犯台灣在國際法上所享有的權利，阻礙了印太地區最繁忙海空航道之一的正常運作，嚴重影響全球的航運及貿易，破壞區域的和平與安全。對於中國極其不負責任的行為表達嚴厲譴責。

第二，中國這次進行針對性的大規模軍演，是毫無道理的藉機挑釁。裴洛西訪台只是中國藉口，中國真正的意圖是多重的：首先，中國對台灣的軍事威脅存在多年，且持續升高中，這是客觀存在的事實。

中國企圖將台灣海峽內海化，否定台海是國際水道的現狀，以影響國際社會在台海的海、空自由航行的權利。這次更以具體行動破壞長久以來台海中線的默契，並企圖在演習後將之常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀。

中國也藉機操演其長期以來所準備的侵台行動劇本，除動員大批機艦、飛彈射擊，還搭配網路攻擊、假訊息攻擊、經濟脅迫等，企圖威嚇擾亂台灣的民心士氣。

中國飛彈試射的範圍，很明顯想要嚇阻其他國家介入其犯台意圖。中國演練其「反介入/區域拒止」（A2/AD）的戰術，讓大家清楚看見中國在西太平洋地區的地緣戰略野心。也就是說，這次中國的演習，真正的企圖是在改變台海及區域現狀，而且已經為整體區域安全帶來極不穩定的因素。

第三，中華民國台灣作為主權獨立的國家，絕對有權利與其他國家進行交往，和透過國際參與對國際社會作出貢獻，台灣人民也有權透過民主制度表達其國民意志，中國無權干涉也不能改變。

台灣一向秉持「四個堅持」來應處兩岸關係，即「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。台灣非常感謝所有勇敢站出來，譴責中國作為並支持台灣的各國友人，各國的力挺，讓台灣人民知道，在國際上並不孤單；也讓世界了解，民主是不會受到威權恫嚇而屈服的。

第四，中國軍演目前雖然看似只針對台灣，但觀察其在全球各地的作為及企圖，已不侷限台灣。中國已一步一步要將東海、台海及南海連成一線，使其成為中國的內海；近年來，中共解放軍的軍演已經多次穿越第一島鏈，今年5月中國還推動與索羅門，甚至更多太平洋國家簽署安全協議，顯示中國正在太平洋建立戰略據點，而威權主義的擴張也正在東南亞、南亞，甚至非洲及拉美區域延伸中。

目前中國對台作為與手段只是找到藉口，但其野心絕不會止於台灣，所造成損害也不會僅止於台灣，呼籲所有愛好自由民主的國家必須一起合作，研議共同因應之道。

第五，這次台灣應處中國軍演過程中，台灣人民、社會、軍隊與政府都展現韌性和信心，且沉著應對。中國試圖讓台灣人擔心害怕，但台灣沒有被嚇倒，更不會被擊倒。

對台灣人而言，「自由民主的價值存在於我們的DNA，沒有人可以奪走」。台灣將繼續堅持自由民主的生活方式，以堅定信心與作為捍衛台灣的主權領土，及安定繁榮的生活；台灣也希望國際社會採取行動，共同扼制中國不負責任的對台恫嚇及野心勃勃對外擴張，共維印太區域的自由開放與穩定繁榮。（編輯：林興盟）1110809