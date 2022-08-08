CNN專訪 吳釗燮：中國威脅升高 台將捍衛民主自由

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（中央社台北8日綜合外電報導）外交部長吳釗燮在CNN今天的專訪中指出，中國對台灣的威脅程度「更甚以往」，但台灣將堅定捍衛自身的自由及民主，包括透過歡迎支持台灣的朋友來訪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上週造訪台灣後，中國在台灣周遭展開為期4天軍演，如今又宣布軍演將繼續下去，吳釗燮在此刻釋出了對抗的訊息。

吳釗燮表示：「中國多年來一直威脅著台灣，過去幾年來威脅程度更加嚴重。無論裴洛西議長是否訪台，中國對台灣的軍事威脅一直存在，這是我們必須面對的事實。」

他還說，中國試圖在國際社會孤立台灣，歡迎外國朋友來訪是台灣戰略中的重要一環，無論是否可能引發北京當局反彈。

吳釗燮還指出：「（中國）不能對台灣頤指氣使，指示我們不應該歡迎任何想要訪台及展現對台支持的人士。」

他提及：「我擔心中國可能真的對台發動戰爭。但中國目前所做所為，是在試圖恐嚇我們，最佳因應之道是向中國展示我們並不害怕。」

吳釗燮表示：「由於她（裴洛西）的造訪總有許多考量，尤其是安全考量…我們無法得知是否會成行，直到她敲定計畫的最後一刻才知道。」他還說，台灣當局事前幾天就知悉這次行程，但不知她抵台的確切時間。

他指出，他對裴洛西訪台行的最深刻印象，是自己在機場迎接她及美方代表團時，裴洛西在場「展現她的魅力」，稱她期待訪台已經很久。

吳釗燮說：「而當她離開時，她不僅與我道別，也一一對地勤人員、維安人員及那些負責機場工作的人說再見。」

當CNN問及美國在此行後是否會加強支持台灣，吳釗燮指出，美國一直「高度支持」台灣，但目前的支持程度是「空前的」。

吳釗燮還指控，中國試圖改變台海現狀，包括近幾天舉行越過台海中線的軍演。

他表示：「這種行為是破壞現狀，是破壞這個區域的和平及穩定，不應被接受。」他還說，在裴洛西訪台前，中國尋求宣告台灣海峽是其國內海域已有「一段時間」。

吳釗燮指出，中國尋求在整個西太平洋地區擴大影響力，這對台灣以外地方也造成影響。但他也說，他對未來仍感到樂觀。

他指稱：「民主政體將占上風。若你檢視威權主義，會發現它沒有韌性，可能看似強大，看似正在擴張。但它沒有韌性，在某個時間點將會崩潰。」

當CNN問及當前情況是否可稱為危機時，吳釗燮表示，這最終將取決於北京當局。他指出：「這取決於中國領導人的意願，看他們是否想以和平及穩定的方式...發展對台關係。」

吳釗燮說，他不知道中國領導人是否「已下定決心」對台動武，但台灣官員正在「研究幾個可能出現的局面」，尤其是擔心北京當局可能試圖透過製造台海危機，轉移國內問題焦點。

他還說：「對我們而言，最重要的是有必要做好準備。我們希望捍衛在這裡享有的自由與民主，這沒有人可以從我們身上奪走。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1110808