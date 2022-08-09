美國防次長控北京改變現狀 數週內派艦通行台海

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（中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電）美國國防部政策次長卡爾今天指控北京，以切香腸方式企圖創造新現狀，大量機艦跨越台海中線，顯然要脅迫台灣及國際社會，他還說外界可預期未來數週內將有美艦通過台海。

卡爾（Colin Kahl）今天下午在國防部召開媒體簡報會，宣布美國將對烏克蘭加碼提供價值10億美元軍事援助。但由於中共近日來在台灣周圍軍事行動引起國際高度關注，外媒多把焦點放在台海情勢。

卡爾指出，目前台海危機主要是中國製造出來的，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）並非首位訪台的眾院議長，她的訪問絲毫沒有改變美國對中、對台政策。

卡爾表示，中國顯然企圖用「切香腸」方式創造新現狀，派出大量機艦跨越台海中線，朝台灣海岸線進逼。很明顯地，有鑒於台灣海峽對全球經濟的重要性，北京想創造某種新常態，希望藉此脅迫台灣、脅迫國際社會。

面對北京不斷指控美國把「一中政策」空洞化，卡爾強調，美國政策沒有變，變的是中國政策。

他說，美國有「一中政策」，在「台灣關係法」之下也有提供台灣自我防衛能力的承諾，且美方須具備足以避免台海出現以武力改變現狀的能力；美國既不支持中國對台動武，也不支持台灣邁向獨立，美國支持的是現狀，這些都沒改變。

卡爾指出，美國當前要務是要確保北京清楚知道，美軍會持續在公海允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括台灣海峽，「我想你們可預期美方會在未來幾週內，如以往一般持續通行台海」。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）去年11月曾指出，即使中國人民解放軍積極發展未來能夠強行拿下台灣的能力，中國未來24個月內不太可能嘗試以軍事方式攻占台灣。

至於裴洛西訪台後，美方是否有新的中國可能犯台時間點評估，卡爾回答沒有。他還說，目前中共作為都在美國預期中。（編輯：陳彥鈞）1110809