共軍逾越海峽中線壓縮台灣訓練空域 國防部：國軍不會退縮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊海域軍演。（中央社製圖）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北8日電）國防部今天表示，自4日起至今天止，中共機艦仍持續於台灣周邊海空域實施聯合軍事行動，共艦每天在台灣鄰接區24海里外保持13艘作戰艦、情蒐船，共機也在周邊實施威懾，但共機艦從未進入領空領海。

國防部指出， 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 是上世紀50年代以來就存在的兩岸默契線，雖不具國際法效力，但這條線存在是事實，這次中共演習所劃設禁航區已全部逾越，明顯挑戰這個存在70年的事實，且演習區域都在台灣海峽中線以東，已壓縮台灣的訓練空域，未來甚至會影響國際航班、航路正常運作，呼籲中共應遵守國際法規範。

國防部也強調，國軍不會退縮，會更積極應處。

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪問台灣，共軍隨即宣布4日至7日在台灣周邊海域軍演，不僅射擊11枚東風系列彈道飛彈，更透過戰機、船艦侵擾台灣周邊海域及多次逾越台海中線；共軍東部戰區今天更進一步宣布，繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點組織聯合反潛和對海突擊行動。

國防部下午3時召開「中共軍演相關議題說明」線上記者會，副參謀總長暨執行官鄭榮豐上將、國防部發言人孫立方少將、情次室次長顏有賢中將、作計室次長葉國輝中將、通次室次長盧建中中將、政戰局副局長陳育琳少將、法律司司長沈世偉中將等人出席，且有別於平常身穿軍便服或軍常服出席記者會，這次與會的將領均著迷彩服。

顏有賢指出，自4日起至今天止，中共機艦仍持續於台灣周邊海空域實施聯合軍事行動，中共海軍每天在台灣鄰接區24海里外保持13艘作戰艦、情蒐船等；中共空軍則在北部、西部、西南部、東部等，每天派遣戰機及預警機等，對台海周邊實施威懾；同時也利用無人機襲擾台灣東引、馬祖及金門。

葉國輝也強調，中共機艦從來沒有進入台灣領空、領海，而國軍因應敵情，都會派遣機艦應處。

針對中共發射彈道飛彈後的應變過程。葉國輝表示，國軍2日（美國眾議院議長裴洛西訪台當日）時已派遣兵力對應共軍；4日中共軍演，上午8時國軍已進入加強戒備、陸軍戰備部隊提升為特遣隊；海空軍增加機動待命艦及地面警戒機。

4日中共發射導彈後，國軍防空飛彈陣地再增加5個連，並提升警戒姿態，同時在第一時間掌握並研判軌跡與落彈點，立即完成攔截導彈準備。葉國輝強調，當掌握導彈落點後，判斷對台灣本島沒有影響，因此沒有發布防空警報。

針對法律層面，沈世偉指出，中共這次軍演陸續公布7個禁航區，其中第2、3、6號禁航區，依聯合國國際海洋法公約定義規範，已經涵蓋到台灣部分領海範圍，這種禁航區域劃界，已經侵犯台灣領土主權，也影響到非常多的國際航班、航路，引發國際間的不滿。（編輯：蘇志宗）1110808