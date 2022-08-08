裴洛西訪台效應法國發酵 成台海議題輿論分界線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾婷瑄巴黎8日專電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，3大事件在法國內政延燒、左派分裂，成政治分界點，台灣觀點也納入公眾辯論中。而台灣與中國外交官大相逕庭的操作更讓雙方形象差距越來越大。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團訪台，區域緊張形勢因北京出言恫嚇而升高，北京更於4日起在台灣周邊6處海空域舉行實彈演習，導致印太地區動蕩，引起國際關注，並登上全球媒體頭版頭條。

「裴洛西台灣行」在法國意外引發諸多辯論，至今持續發酵，甚至延燒至內政。輿論層層堆疊，以3事件為中心開展，且互相關聯。

最先強烈刺激民意並引起公憤的是中國駐法大使盧沙野5日受邀BFM電視台（BFM TV）的驚人言論。

盧沙野說，「20年前，台灣人民是支持統一的」，會改變「是因民進黨的宣傳」。接著他語出驚人表示，「若有天中國統一台灣，教育之下，台灣人民會再度變成愛國者，再支持統一」。

此說法震驚國際，引發砲轟。領導歐洲議會參與英國脫歐談判的比利時前總理維霍夫斯達（Guy Verhofstadt）、歐洲議會安全與國防小組委員會主席洛瓦索（Nathalie Loiseau）、中間派「民主運動黨」（Modem）國會議員博帝（Frédéric Petit）等多位歐洲政治人物都表示憤怒且無法接受。

「再教育」一詞更觸碰到許多國際人士的底線，尤其是維吾爾人權團體，表示這就是中國在新疆執行集中營的證據。

華盛頓維吾爾研究中心執行主任阿卜杜哈基姆．伊德瑞斯（Abdulhakim Idris）高呼，世界不相信中國利用維吾爾人為測試對象，把種族滅絕策略轉移到世界其他地方，而「現在中國說要在台灣設集中營」。

顯然盧沙野不認為這是失言，他7日又在LCI電視台專訪中強調「再教育」台灣人，表示「就像法國教導共和價值一樣」。此言一出又再度惹惱部分法國人，法國策略研究基金會研究員（FRS）波恩達茲（Antoine Bondaz）指出，「這是對我們國家和價值的侮辱」。

波恩達茲接受中央社專訪時表示，盧沙野持續惡化中國形象，「再教育」言論讓他在法國觀眾眼中顯得像極端份子。

蒙田研究所（Institut Montaigne）亞洲議題專家高德蒙（François Godement）更質疑，「是否要收回這位大使的出任批准？他以再教育威脅台灣人…我們應該接受這種言論出現在我們土地上嗎？」

另一方面，台灣駐法代表吳志中從裴洛西訪台當晚開始，馬不停蹄接受世界報（Le Monde）、CNEWS電視台、LCI電視台、法國新聞台（franceinfo）等近10個新聞節目採訪，顯示台灣能見度再創新高，台灣觀點也比以往更受重視。

在BFM電視台訪問盧沙野的隔天，吳志中也受邀同一節目。面對幾位立場親中來賓說「台灣也非主權國家」，吳志中仍完整且不卑不亢地表達立場、捍衛主權。

吳志中表示，台灣擁有所有主權國家的構成條件，也是被認為最民主的國家之一，「有人說台灣不是國家，但仍有14個國家承認我們。我知道這不算多，但有哪一條國際法規定必須要有20、30、還是40個國家承認，台灣才能成為主權國家？我知道法國不承認我們，但這不妨礙台灣作為主權國家」。

吳志中強調，若中國攻打台灣，「將會是世界末日」。電視台以吳志中所言「不該讓極權體系來劃紅線」為標題，許多記者與網友稱讚吳志中受訪的精確與理性，轉推表示：「他的法文比中國那個好多了」、「台灣駐法大使捍衛國家對抗中國近日的軍事行動」，在LCI訪談在YouTube的觀看數4天已超過80萬，是非常驚人的數字。

波恩達茲告訴中央社，台灣駐法代表吳志中「打破玻璃天花板，終能和其他來賓一樣受邀多個電視台。這對於在法國媒體中傳達台灣聲音來說，是非常重要的進展」。且吳志中與盧沙野的比對更強化台灣與中國的不同。前者形象越來越好，後者則越來越糟。

但真正讓裴洛西訪台效應上升到法國內政辯論與分歧的，是激進左派不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）發表的部落格文章。

內容寫道，法國自1965年戴高樂將軍後，就只承認一個中國。「台灣是中國的一部分…中國人會自己處理他們之間的問題」，同時批評美國挑釁，認為美國是為了自身利益在台海挑起爭端。

然而這篇文章3、4日兩度被中國駐法大使館轉推，並稱讚道：「謝謝梅蘭雄一直支持一中政策」、「這篇文章顯示仍有西方重要政治人物了解到底發生了什麼」。

中國駐法使館幫梅蘭雄「背書」的舉動觸犯聯盟同袍紅線，立刻引發譴責。不屈法國、社會黨（PS）、生態綠黨（EELV）、共產黨（PCF）等左派政黨集結成的「新民眾生態和社會聯盟」（NUPES）出現不滿聲浪，內部嚴重分化。

法國也同時展開「一中政策」大辯論，挺台與挺中紛紛站隊，媒體甚至以「繼台灣，NUPES是否即將引爆？」形容左派聯盟內鬨。

曾在電視上表示台灣屬於中國的共產黨前總統候選人魯塞（Fabien Roussel）在解放報（La Libération）7日專訪中表示理解梅蘭雄，認為他所言遵守一中原則的國際規範，但同時語帶保留，指出也須尊重台灣已發展出如國家一樣的民主、貿易體系的歷史事實。

生態綠黨黨魁白武（Julien Bayou）5日批評梅蘭雄「觀點落伍」。他指出梅蘭雄也曾說烏克蘭挑釁，「台灣這個國家正自由的應對中國，好像一個民主國家就一定是在『挑釁』獨裁者」。

生態綠黨更隨即發表挺台聲明，譴責中國的軍事恫嚇，表示「支持台灣人民與台灣民主，並呼籲立即停止軍事演習」，拒絕和梅蘭雄站在同一陣線。

曾率歐洲代表團訪台的歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也是NUPES一員，他砲轟梅蘭雄「從一個以集中營迫害上百萬人的政權中獲得祝賀與感謝，還不會難為情」，並強調，「支持在北京獨裁者不斷脅迫下建立蓬勃民主的台灣人，是不容討論的」。

社會黨主席弗和（Olivier Faure）6日接受星期日報（JDD）專訪時強調，雖然處在國際法灰色地帶，但台灣是實質上的國家。他指出，梅蘭雄言論的爭議點在於他說「讓中國人自己解決」，因為這等於「開了侵略的大門」。

「我們的責任，是政治支持世界各地的民主政體，且不讓極權政體獲得任何奧援…社會黨在捍衛民主與人權上，是沒有任何例外的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國政府與外交官的一系列操作，不僅讓北京野心暴露在民眾眼前、進一步將台灣帶進公眾視野，更意外延燒至法國內政，恐導致左派無以彌補的裂痕。

波恩達茲分析，格魯克斯曼和梅蘭雄因此事成為左派聯盟無法相容的象徵。他告訴中央社，中國對裴洛西訪台態度已經在法國左派劃下清楚的政治分界，並把台灣帶入政治辯論中，「自此之後，政黨都需要談論台灣，並表達其立場」。（編輯：高照芬）1110808