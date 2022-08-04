法國會外委會主席：台灣人民有權自由生活接待賓客

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（中央社記者曾婷瑄巴黎3日專電）美國眾議院議長裴洛西訪台，中共4日起將在台灣周邊6處海空域實施軍事演習。G7外長今天發布聯合聲明關切中共軍演；法國國民議會外委會主席今晚也聲明，表示台灣的公民有權利自由生活、接待賓客。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日訪問台灣，與總統蔡英文會面，這是時隔25年美國現任眾議院議長再度訪台，北京強烈不滿，宣布4日起在台灣周邊6處海空域實施含實彈射擊的軍事演習。軍演前夕有22架共軍戰機逾越台灣海峽中線，威脅台海安全。

七大工業國集團（G7）成員國外長3日發布聯合聲明，關切中共的威嚇行動，並兩次提及對台海和平穩定的承諾。

英、美、法、德國以及加拿大、義大利、日本等七大工業國集團的外交部長與歐洲聯盟外交與安全政策高級代表透過聲明重申，將致力維護以規則為基礎的國際秩序，及台海與其他區域的和平穩定。

G7外長關切中共恐導致局勢升高的實彈演習和經濟脅迫，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。

聯合聲明指出，各國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例；中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定。

法國國民議會外交委員會主席布朗吉（Jean-Louis Bourlanges）今晚以外委會主席身分發表聲明，表示台灣的公民有權利在自己領土上自由生活、接待所選的賓客。

布朗吉寫道：「G7外長堅定重申台灣的公民有在自己領土上自由、安全生活，並接待所選賓客的權利，這是對的。中華人民共和國政府與台灣當局間的差距，就是人民生活在民主之中的權利。這是不容妥協的核心價值。」

布朗吉曾於2021年國民議會支持台灣參與國際組織決議案中發表挺台言論，他肯定台灣對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的成效，形容台灣「人道、負責任與創新，儘管同樣遭衝擊，卻能貢獻更多」，同時指控世界衛生組織等國際組織遭到中國操控。

裴洛西訪台前北京出言恫嚇使行程獲得全球關注，增加台灣能見度，「台灣」標籤也於昨晚登上推特（Twitter）法國流行趨勢排行第一，推文數暴增至前所未見的112萬則。（編輯：郭中翰）1110804