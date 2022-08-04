裴洛西結束訪台行程 西班牙大報頭版報導

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（中央社記者胡家綺馬德里4日專電）美國眾議院議長裴洛西結束訪台行程後，西班牙國家報、世界報、先鋒報等大報3日持續在頭版報導，並搭配大篇幅系列專文，提高西班牙民眾對台灣的認識與關注。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日率國會議員團訪台，受到西班牙主流媒體密切關注，除了登上頭版新聞，不斷更新裴洛西在台行程與演說內容外，另以系列專文大篇幅介紹台灣歷史和現狀、政經情勢重要性，並且深入分析美中台三邊關係。

「國家報」（El País）在裴洛西離台後的頭條新聞以「裴洛西離台前確認美國支持台灣：絕不背棄台灣」為標題，指出裴洛西的台灣行激怒了北京當局，並導致中美兩大強權關係緊張。

國家報也以專文分析「為何裴洛西訪台驚嚇了世界？—中美衝突的關鍵」，探討裴洛西訪台造成的後果，包括中國近日在台灣周邊進行的軍事演習，以及北京當局對台灣產品進出口的打壓。

在闡述台灣現狀時，國家報寫道，台灣不像香港和澳門，並不是中國的特別行政區，而是事實上（de facto）的國家，擁有民主選舉產生的政府、憲法、約30萬人的軍隊。台灣是世界排名第21名經濟強國，也是半導體產業龍頭，在全球市占率超過65%。

世界報（El Mundo）則在頭條提問「台灣準備好抵抗中國軍隊進攻了嗎？」，報導說，台灣軍方在研究烏克蘭面對俄羅斯「不對稱戰爭」時所採用的戰術，以便運用美國提供的尖端武器來以寡擊眾。

先鋒報（La Vanguardia）的頭條則是「裴洛西離台，點燃台海緊張局勢」，報導說，中國持續對裴洛西的台灣行以3種方式表達憤怒：口頭譴責、商業制裁、軍事演習。

西班牙主流媒體針對裴洛西訪台的大篇幅報導，讓不少民眾深入認識台灣的過去，認知台灣的現況，並且關心起台灣的未來。（編輯：郭中翰）1110804