裴洛西訪台登阿根廷頭版 高度關注三方情勢發展

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（中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯3日專電）美國眾議院院長裴洛西2日訪台，阿根廷主流媒體在頭版大幅報導，多家媒體直播專機抵台，聚焦美中台三方緊張關係及可能的區域性軍事狀況。

阿根廷國家報（La Nacion） 報導以「裴洛西訪台中美外交危機，引發中方軍事威脅」指出，裴洛西（Nancy Pelosi）2日搭乘專機抵台，為1997年後美國層級最高階政要出訪台灣，引發中國針對性軍事活動回應，裴洛西訪台前就已出現21架共機侵犯台灣防空識別區。

國家報提到，裴洛西代表團訪台為實踐美國的堅定承諾，支持充滿活力的台灣民主，但此舉讓俄羅斯回應絕對聲援中國盟友，認為此訪挑釁多方關係，加深亞太區域緊張情勢。

阿根廷號角報（Clarin）以「裴洛西訪台中美間軍事緊張」大標題報導指出，裴洛西與總統蔡英文會晤後的談話「不會背棄對於台灣的承諾」加劇中美關係的嚴峻。

報導中說明，中國認為自1949年國民黨戰敗後，台灣就是中國的一省。另外，中美關係緊張的因素，美國為台灣主要武器供應國，若台灣、中國發生戰爭，美國將成為台灣最大的軍事盟友。

號角報提及蔡總統授予裴洛西祥雲勳章，在關鍵時刻給予台灣支持，讓民主再度閃耀，同時提到中國認為美國利用民主偽裝打擊中國主權，裴洛西訪台是一齣鬧劇，得罪中國的人將受到懲罰。

阿根廷國家通訊社泰蘭社（Telam）以一個中國的外交原則，聚焦為何美國官員到訪台灣或與台灣官員會面時，都會感到憤怒。中國拒絕承認台灣自治政府的合法性，二次大戰後，開始台灣及中國的爭議歷史，1979年至2002年以美國在臺協會的非官方組織，運作實為大使館的作用與台灣持續互動。

泰蘭社報導拉丁美洲多國聲援中國，譴責裴洛西訪台之行。委內瑞拉外交部表示，此行「嚴重威脅到中國主權和領土完整」；古巴總統重申堅持「一個中國」原則，強調中國具有穩定和國際平衡的關鍵作用；尼加拉瓜強烈譴責裴洛西引起的挑釁。

裴洛西訪台行受國際媒體高度關注，阿根廷網路媒體infobae連續兩天於網站首頁即時報導裴洛西的班機動態、抵台後各項行程、台灣民間反應及政要團體互動。阿根廷多家電視台節目如C5N 、A24解釋裴洛西訪台引發的美中台複雜關係及可能發展的國際局勢。

主流電視台C5N分析美中台關係的可能發展，認為裴洛西訪台是玩火之舉，台灣政府和台灣人要面對中國可能入侵台灣的後果，面對中國在邊界上進行威脅性的軍事演習，但美國並不會受到任何影響。A24電視台也提到訪台之舉引發的中美經濟關係變化，可成為阿根廷與中國、美國經濟互動的借鏡。（編輯：韋樞）1110804

美國眾議院議長裴洛西造訪台灣引發全球關注，登阿根廷媒體號角報（Clarin）頭版。（圖取自阿根廷號角報）中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯傳真 111年8月4日