澳洲媒體：坎培拉避談裴洛西訪台 重估國防戰略

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（中央社記者丘德真雪梨4日專電）美國眾議院議長裴洛西訪台行程成為國際社會關注焦點；相對來說澳洲總理和外長都未多加評論。澳媒指坎培拉一方面避免在言論上刺激中國，同時啟動「國防戰略檢討」計畫以重整澳洲戰備和防衛需求。

澳洲廣播公司（ABC）著名政論節目「內幕」（Insiders）主持人史比爾斯（David Speers）今天透過ABC網站發表分析文章。他表示，對於裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣一事，澳洲政府一方面避免發表刺激中國的言論；另一方面啟動「國防戰略檢討」計畫，重估防衛戰略。

據澳洲總理辦公室網站昨天發布的資料顯示，總理艾班尼斯3日在澳洲國會大樓記者會上，有記者提問：「裴洛西（訪問台灣）行程受到俄羅斯、北韓和中國的批評；在如此不穩定的戰略情勢之下，澳洲政府是否支持裴洛西展現對該民主國家的支持？」

艾班尼斯僅以一句話回應：「美國和台灣高層官員的交往程度，是他們的事。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天接受ABC訪問；當提到裴洛西訪台一事時，黃英賢同樣說是「他們的事」。黃英賢在訪問中呼籲，「各方應該考慮如何盡力降低目前的緊張情勢，大家都想讓台灣海峽保持和平穩定。」

史比爾斯說，澳洲政府高層採取「他們的事」的措辭，是有意要保持低調。

史比爾斯提到，黃英賢在接受上述訪問的短短幾分鐘內，就4次提到要「降低緊張情勢」（de-escalating tensions）。不過，在裴洛西2日晚間抵台當天，中國派出21架軍機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）的西南角；而且中共解放軍隨後還展開軍事演習──對此史比爾斯認為，目前情勢正與黃英賢所呼籲的剛好相反。

史比爾斯認為，隨著裴洛西訪台激起中國反彈，艾班尼斯不願在非必要時發表刺激中國的言論。

但史比爾斯提醒，正當裴洛西訪問台灣期間，艾班尼斯和澳洲副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）3日公布「國防戰略檢討」（Defence Strategic Review）計畫，全面評估澳洲的國防戰略。

雖然澳洲政府未表示「國防戰略檢討」計畫是因應中國威脅而提出；但史比爾斯說，「國防戰略檢討」報告將會建議澳洲應該如何充實戰備和戰略布局方向──如此一來，檢討報告難免會激怒中國。換言之，艾班尼斯3日避免發表刺激中國的言論，但他同一天的行動卻顯示，澳洲在必要時遲早會激怒中國。（編輯：郭中翰）1110804