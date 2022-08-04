裴洛西訪台 學者：其言論未打破美對台政策框架

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（中央社台北4日電）美國眾議院議長裴洛西訪台19小時結束，共軍連續3天軍演。學者認為，裴洛西訪台言論未打破美對台政策框架；共軍對台包圍式軍演改變台海局勢，未來恐再出現。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚抵台，停留19小時，3日下午離台。期間晉見總統蔡英文，獲頒「特種大綬卿雲勳章」，且被稱為「台灣最堅定友人」，另在台參訪景美人權園區、會見民運人士。中國對於裴洛西訪台反應激烈，其中官媒連發多篇文章大加批評。

新加坡聯合早報今天報導，裴洛西訪台言論並未跳出美對台官方政策框架；共軍連續3天軍事行動在某種程度上是封鎖了台灣，這項封鎖行動前所未有，改變了台海現狀，不排除未來仍可能重演類似軍演。

報導引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江表示，裴洛西在台期間言論沒有突破美國對台官方政策的框架，顯示她沒有要推動美國對台政策發生任何根本性變化。

解放軍4日中午12時起至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域進行軍事演訓行動，組織實彈射擊。

李明江認為，解放軍未來3天軍事行動在一定程度上是對整個台灣封鎖，這已改變兩岸現狀，這種封鎖行動是前所未有的，未來也可能重演。

他說，中美關係嚴重缺乏互信，裴洛西訪台一事再進一步地削弱兩國關係。北京會質疑華盛頓的一中政策；解放軍的軍事行動也會促使美國考慮對台加大安全和軍事支持。

央視4日報導，中國國防大學戰略教研部戰略研究所副所長孟祥青受訪指出，按照國際慣例，實彈演練至少需要提前24小時預告，主要考慮在實戰演訓中船舶撤離，以及航線做出調整，確保不傷及平民。

他說，這次實戰演訓選擇環島6大區域，範圍廣、靠島近、力度大、要素全，是最接近台灣島的演訓區域，對台島形成包圍，「有利於重新塑造統一的戰略格局」。（編輯：李雅雯/周慧盈）1110804