蘇貞昌：裴洛西訪台 國際實質認識台灣處境

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（中央社記者賴于榛台北4日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西昨天傍晚結束訪台行程，行政院長蘇貞昌今天表示，裴洛西來台有超過70萬人追蹤航班動向，國際媒體大幅報導，讓國際對台灣處境有實質認識。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日率團來台訪問，是時隔25年，美國現任眾議院議長再度訪台，行程包含拜會總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌，並與民運人士會面等。

行政院發言人羅秉成今天在行政院會後記者會轉述，蘇貞昌說，裴洛西是美國史上首位女性議長，不只長期堅定捍衛自由民主人權，挺身對抗威權，更是台灣堅定友人，多次公開表達支持台灣，眾議院也通過多項挺台法案。

蘇貞昌說，裴洛西持續關注台灣民主發展，與台灣有很深淵源，這次睽違25年，再度有眾議院議長訪台，意義重大，充分展現美國國會對台灣高度重視，以及美國對台灣的支持堅若磐石。

他表示，感佩裴洛西以實際行動展現對台灣支持，誠如裴洛西所說，世界面臨民主與威權兩種選擇，俄羅斯入侵烏克蘭後，台海穩定成為全球焦點，這次裴洛西訪台，有超過70萬人追蹤其航班動向，國際媒體也大幅報導，讓國際對台灣處境有實質認識。

蘇貞昌說，近年越來越多國家、國際組織用具體行動支持台灣，包含美國、瑞典、法國、斯洛伐克等都有議員訪台，皆表達肯定台灣自由民主成就、高度希望印太區域和平，持續深化與台灣合作關係。

他表示，美國知名人權組織自由之家預計來台設立辦事處，將台灣作為印太地區根據地，根據自由之家自由度報告，台灣94分獲評自由等級，名列17名，印證台灣是亞洲捍衛自由民主的燈塔。

蘇貞昌說，面對中國脅迫，台灣要守住自由民主就須更強韌，各方面都要時刻做最好準備，蔡總統也宣示不會退縮，要堅守自由防線，強化自我防衛力量。

他表示，因應近日情勢變化，已召集各部會首長下達5項指令，包含保持陸海空運輸安全暢通、加強公私部門資安防護、維持社會治安、防制假訊息，以及穩定產業經濟及金融股匯市正常運作，要積極防止外力侵擾，確保政府及社會機制正常運作。

蘇貞昌要求首長們須提高警覺、審慎應對，除先前整備各項作業機制，提前防制外，也務必親自掌握一切狀況，有效因應，並對於受中國打擊侵擾的行業與民眾，都要在第一時間給予協助。（編輯：謝佳珍）1110804