會裴洛西談民主 李明哲臉書發問「台灣人的選擇是什麼」

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（中央社記者呂佳蓉台北4日電）台灣非政府組織工作者李明哲今天表示，美國眾議院議長裴洛西一生追求自由、民主、人權的精神價值，而「我們願意為了台灣的民主人權付出多少代價？」詢問台灣人的選擇是什麼？

李明哲今天上午在臉書上寫下昨天與 裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）在景美人權園區會面的感想。

李明哲說，他所見到的不是裴洛西「議長」，而是一個終身為人權奮鬥的裴洛西「女士」。會中，裴洛西多次表示她自己的發言並不是用「議長」的身分，而是用個人身分發表意見。

根據李明哲的臉書發文，裴洛西提及曾在1991於天安門廣場舉布條抗議六四天安門事件，以及利用與中國領導人會面時要求中國釋放被關押的政治犯，多年關心西藏、新疆、香港的人權議題等等。

李明哲形容，裴洛西的神情嚴肅凝重，憂心中國多年來人權及法治不斷退步。

李明哲說，裴洛西在會中曾講：「中國很大，大到讓很多人忘記了做為『人』的基本價值。」她批評很多人只想到經濟利益，出賣靈魂，也對年輕人不重視人權感到喪氣。

李明哲表示，裴洛西甚至一度眼眶泛紅，但她沒有放棄並語重心長的向與會人士說，「希望我們能努力和台灣朋友宣傳人權價值，讓人權價值可以在台灣代代傳承，這樣台灣人才能真正擁有對抗中國侵略的決心與意志。」

李明哲說，裴洛西認為中國武力威脅台灣是對自由民主人權最大的挑戰，她來台灣就是要表達美國對台灣的承諾與支持。

李明哲接著省思，「我們也應該想想，我們自己願意為了台灣的民主人權付出多少代價？」

他指出，從1949年至今，中國從來沒有放棄過侵略台灣，除非支持「一國兩制」，反則在中國的眼中都是「獨」，只是台獨和華獨的區分而已。

李明哲接著詢問，「面對中國的武力威脅，台灣人的選擇是什麼？」

他說，是不斷對有權勢者妥協，有如二戰前英國首相張伯倫的綏靖政策一樣，看看犧牲尊嚴能否讓希特勒獨裁者本性，不要發動世界大戰？還是願意堅守我們珍視的價值，加強心防國防，結合國際友人共赴國難？

他詢問，有多少人願意理解「自由是需要付出代價」的？還是又陷入指責「受害者」挑釁，對有權勢的「加害者」噤聲的混亂邏輯。

他提醒，「別忘記，在中國眼中『一個民主自由的台灣就是最大的挑釁』。」

李明哲曾被中國當局關押5年，並於今年4月獲釋。裴洛西訪台行程中，有與包含李明哲在內的民運、民主人士會面。（編輯：唐佩君）1110804