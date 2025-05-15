AI助攻社區改造 企業攜手在地共創安全解方

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（中央社記者林立恆台北15日電）當你聽到「人工智慧（AI）」，你會想到什麼？聊天機器人、自動駕駛、智慧製造？但在花蓮大陳新村，一套由台灣設計研究院開發的AI工具，正悄悄改變一場社區共創的公益行動。

逾400戶的花蓮大陳新村為1950年代自浙江大陳島撤台軍民所建，擁有獨特的歷史背景與聚落文化，當地的阮弼真君廟不僅是居民信仰中心，以往更有絡繹不絕的遊客參拜。然而多年來人口高齡化、基礎設施老舊，再加上風災、地震等天然災害接連重創，讓地方重建與觀光振興面臨困境。

社會企業「iGoods愛物資」（艾谷思享創股份有限公司旗下品牌）其中一項業務是為企業量身設計公益專案，2021年開始與晶睿通訊股份有限公司合作舉辦「安全地圖」企業永續活動，藉由晶睿通訊的安防專業針對在地需求提出解決方案。2024年他們選定大陳新村為實施場域，嘗試從跨界協作中尋求系統性的解方。

這屆「安全地圖」行動不僅延續對基礎安全的關注，更導入經濟部所屬財團法人台灣設計研究院（Taiwan Design Research Institute）的「AI創新情境生成工具（Vision Design Generator）」，透過結構化的情境設計框架，有效引導企業與居民共同思考社區空間改造的可能性，讓討論更具方向，協助居民具象化他們對生活空間的想像，使科技成為企業與社區對話的新橋梁。

晶睿安防小隊走入社區 設研院引導師協助共創

這套「AI創新情境生成工具」是將所要生成的情境畫面，區分出5大要素，分別是人物、物件、環境、價值、服務，提供團隊一組框架，依序設定各要素的條件。使用者先設定情境中的主要人物或族群，並以該人物為中心，逐步延伸思考推演場域如何支持人物的活動，以及特定環境或地點對人物所具備的功能與意義。

活動當天，晶睿通訊先動員超過30位員工組成「安防小隊」，在地方創生團體小羊社會創新工作室協助下實地踏查社區廟宇、公園、巷弄等公共空間，針對街道照明、建物動線、公共空間使用等，記錄風險與需求。

下午展開創意工作坊，設研院派出6位同仁擔任「引導師」，協助安防小隊與當地居民運用「AI創新情境生成工具」討論改善方案。參與討論的居民提出對廟宇財產保護、無障礙設施、巷弄夜間安全、長者活動中心活化的具體建議，晶睿通訊指出，「該工具也可將解決方案的構想迅速視覺化，方便居民按圖索驥」，讓居民在安全議題上更有參與感與主導權。

在團隊進行提案與討論過程中，AI工具所提供的結構化情境探索方法發揮關鍵作用。從描繪人物、釐清問題、發想情境到生成情境畫面，每一步都讓構想更貼近真實需求，讓企業與居民能站在同一個視覺基礎上，討論未來的可能樣貌。

「之前要去網路上找類似的照片，或是用其他圖像去替代，沒辦法讓居民想像現實的樣子」，iGoods執行長陳家銓表示，「有了AI工具，可以把未來想要改造的樣貌輸入進去，系統就能將情境展現出來，對於我們的合作單位，真的幫助很大。」

將想像變可見 AI開啟溝通新方式

設研院設計研發組副組長林雁淳也說，此次導入AI情境生成工具，是設研院執行經濟部產業技術司的法人科技專案計畫成果，這次應用於「安全地圖」行動，不只是技術層面的輔助，更提供了新的企業參與社區創生的方式。情境畫面由團隊與居民共同討論產出，使這場行動不再只是企業單向的技術指導，而是結合專業知識與在地經驗的集體共創，真正實踐這套工具「以人為本」的設計初衷。

實際成果也反映這一轉變。從廟宇設置無障礙坡道、提升夜間燈光照明，到導入AI辨識技術的攝影設備與促進三代共融的活動空間，這些原本抽象的安防概念，得以透過AI生成具體的視覺畫面，讓居民清楚看見社區改造後的可能樣貌。

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她說，這樣的模式具備可擴散性。無論是災後重建、長照設施規劃或學校安全改善，只要有結構化的協作工具與有效的引導流程，AI便能成為地方參與和社會設計的重要輔助。

花蓮大陳新村的「安全地圖」行動，提供了一種企業與地方居民溝通公共事務的新方式。小羊社會創新工作室創辦人趙孝嚴表示，「設研院提供的情境生成技術，讓長輩也能參與討論專業的安防議題。」在現今ESG被高度關注的時代，這場由iGoods、晶睿通訊與設研院攜手展開的行動，透過科技與社區建立連結，在地方的日常之中實現真正的「共創」。1140515