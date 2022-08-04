裴洛西訪韓尹錫悅缺席挨批 下午安排通話

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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國總統辦公室表示，休假中的總統尹錫悅今天下午將與正在訪韓的美國聯邦眾議院議長裴洛西通話。媒體分析，可能是因受到政界及輿論壓力。

裴洛西 裴洛西小檔案 全名Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi，出身民主黨政治世家，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）為5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長。長期關注西藏、新疆與中國人權事務。 生日：1940年3月26日

學歷：三一學院華盛頓校區政治學士（現為華盛頓聖三一大學）

經歷： 1987年起於加州選區當選聯邦眾議員至今

2003年起任眾議院民主黨領袖，對共和黨態度強硬

2007-2011年首任國會議長，為美國首位女性議長 看更多 關閉 （Nancy Pelosi）3日晚間飛抵韓國，今天將與韓國國會議長金振杓會談並訪問板門店共同警備區域（JSA）。但因 尹錫悅 尹錫悅小檔案 現職：韓國總統

黨籍：國民力量黨

生日：1960年12月18日

首爾大學法律系畢業

曾任水原地方檢察廳驪州支廳長、首爾中央地方檢察廳檢察長、檢察總長

主要政見：

調降住宅税、房屋讓渡所得稅

以民間主導方式擴大住宅供給

廢除對中小企業限制，確保以上市公司為主的工作機會

恢復韓美同盟、改善韓日關係 看更多 關閉 1日起連續休假5天，兩人未安排會面。

韓媒報導一度傳出總統辦公室改口協調會面的消息，但隨後遭否認。由於裴洛西此次亞洲訪問行程中皆與當地元首安排會面，尹錫悅的缺席引發輿論質疑，猜測是否因顧忌中國而刻意避開。

韓國總統辦公室今天上午向媒體發布通知表示，尹錫悅下午將與裴洛西通話。韓聯社報導指出，可能是受到政界及輿論壓力下的安排。

裴洛西預計在韓國時間上午11時50分抵達韓國國會議事堂，與金振杓進行約50分鐘會談，討論印太地區安全、經濟合作及氣候變遷等議題。剛結束台灣行便轉飛韓國的裴洛西是否會在會中提及台海情勢也受到矚目。

不過，有意見認為，裴洛西訪問台灣觸怒中方，美中關係愈加緊繃，希望在雙方之間取得平衡的韓國可能會避免談及中國與台灣關係等敏感議題，將重點聚焦在美韓合作上。

裴洛西與金振杓預計在會後進行短暫記者會，之後與韓國執政黨國民力量及最大在野黨共同民主黨代表、國會外交統一委員會議員共進午餐，餐後前往板門店共同警備區訪問。（編輯：馮昭）1110804