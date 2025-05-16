防非洲豬瘟隨肉粽入境 應變中心加強查驗

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天召開會議，由指揮官農業部部長陳駿季主持，盤點防範非洲豬瘟邊境檢疫管制與國內防疫整備，將加強查驗，防範非洲豬瘟病毒連同肉粽帶回國內。

非洲豬瘟中央災害應變中心發布新聞稿，因應端午節出入境旅客增加，及可能違規攜入肉製品案件增加的風險，陳駿季請各邊境管制機關緊密聯防，持續加強查驗及宣導工作，將非洲豬瘟等重要豬病阻絕於境外。

應變中心說，歷年端午節前後，於邊境查獲最多的違規檢疫物為含豬肉內餡的肉粽，呼籲民眾切勿將肉粽等含豬肉產品當伴手禮買回國內，也告知海外親友不要自境外寄送豬肉產品到台灣，共同維護我國養豬產業安全。

應變中心表示，目前國際非洲豬瘟疫情仍然嚴峻，去年新增6個國家發生，範圍包括歐洲、非洲及亞洲，目前亞洲有19個國家淪為疫區，並持續通報野豬或家豬疫情，我國能成功守住非洲豬瘟非疫區，端賴各部會合作及民眾配合。

應變中心統計，從邊境查獲違規輸入豬肉產品中採樣檢驗病毒核酸，自107年8月27日至114年4月30日，8543件檢體中驗出899件非洲豬瘟病毒核酸陽性案件，平均陽性率為10.5%，檢驗結果顯示中國、越南、泰國、馬來西亞等鄰近國家仍具高度傳播非洲豬瘟風險，其中來自中國大陸檢體陽性率11.4%最高。

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應變中心說，112年4月起，針對違規攜帶肉品入境，加強執法，一旦查獲違規即予以裁罰，杜絕民眾僥倖心態；到今年4月底，每萬名旅客遭裁罰案件數，自實施前平均3.77件，降至1.91件。

應變中心提醒，若旅客自近3年發生非洲豬瘟國家（地區）違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，或民眾故意自發生非洲豬瘟國家（地區）以郵遞方式輸入豬肉產品，第1次就裁罰新台幣20萬元罰鍰。（編輯：吳素柔）1140516