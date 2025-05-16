美退將籲增駐台協訓人數 學者：軍事合作走向實質性

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（中央社記者吳書緯台北16日電）美退役海軍少將蒙哥馬利指出，美軍駐台聯合訓練團規模應擴大至1000人。學者陳文甲指出，凸顯美台軍事合作從象徵性走向實質性，盼強化嚇阻力與作戰效能；學者蘇紫雲表示，人數增加可使國軍更多單位接觸到美軍戰術戰法與後勤等技術，樂觀其成。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會美東時間15日，舉行「在緊張加劇下維持嚇阻力：防止中共對台侵略」聽證會，蒙哥馬利（Mark Montgomery）在會上指出，美軍駐台聯合訓練團規模為500人，應擴大至1000人來建立具實戰能力的部隊，他主張台灣國防預算應於2028年達GDP的5%，以打造反介入實力。

政治大學國際事務學院兼任副教授陳文甲告訴中央社記者，蒙哥馬利提出擴增至1000人，顯示美方對台灣強化防衛能力的迫切期待，尤其在面對中國軍事威脅台灣升高的態勢，並象徵美國希望透過實質軍事協訓，強化嚇阻力與作戰效能。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，蒙哥馬利所指500名美軍在台灣應是指協訓，「是駐點、不是駐軍」，來台灣協訓的美軍來來去去，但人數約在500人左右，在台協訓的美軍人數確實還有增加空間，依照美國國會公開資料顯示，長駐台灣的美軍現役人員為41人，屬於行政編組。

蘇紫雲說，蒙哥馬利在國會作證所稱的500名美軍，應是屬於不定期的「非派駐協訓顧問」，也就是針對特定軍兵種協訓而短期派駐的人力，這與美軍在日本、韓國的駐軍（station）、或是先前在阿富汗駐防（residence）等具有完整編制與裝備的作戰單位不同。

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至於未來若擴增在台人數規模，蘇紫雲表示，可以參照中華民國和美國有邦交期間的「美軍顧問團」（Military Assistance Advisory Group, MAAG），當年轄陸海空軍、後勤等組的人數最高約2300名規模；因此對美國若要增加在台協訓人數是「樂觀其成」，這將使國軍更多單位能接觸到美軍的戰術戰法和後勤等軍事技術。

陳文甲指出，500人規模本身雖屬有限，卻凸顯美台軍事合作從「象徵性」走向功能性與實質性，並展現美國逐步調整從戰略模糊到「清晰戰略」趨勢，而駐台聯訓與駐軍其實有本質差異，「聯訓」是屬於「短期、技術」導向的合作，目的在於提升國軍操作與部署能力，並不構成常駐部隊的型態，所以透過擴大聯訓而非駐軍，實質強化台灣自衛與嚇阻能力。（編輯：林克倫）1140516