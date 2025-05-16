中一中鄉野傳說 校長提醒考生勿跨「入德之球」

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（中央社記者趙麗妍台中16日電）國中會考明登場，擔任全國試務委員會諮詢委員的台中一中校長林隆諺，今天幽默分享學校鄉野傳說，若跨越校門口公共藝術「入德之門」圓球，一次當一科，考生不要拿前途開玩笑。

114年國中教育會考5月17日、18日登場，許多家長、考生帶著准考證參拜文昌帝君、土地公，祈求考試順利，南屯區萬和宮廟內文昌帝君前供桌，還有兩個大箱子收集考生的准考證。

林隆諺今天在個人臉書表示，上午途經土地公廟時，進去參拜祈求會考順利圓滿，低頭往供桌一看，發現擺滿金紙，上面夾著一張張准考證，每一份都是家長的心意，不少份寫著拜託土地公保佑錄取台中一中。

因台中一中是考場之一，文末林隆諺也分享學校的鄉野傳奇，入門處的公共藝術「入德之門」，是80週年校慶時校友捐贈，由雕塑大師謝棟樑所作，以「八」和「O」為造型元素，蘊涵積極、圓融和喜悅的生命之感。

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他說，走進作品，從鏡面反射中看到自已，可以引人自省；從後方走出門洞，象徵畢業後前程光明。但他強調，若跳過象徵「O」的入德之球，一次當一科，國中生們經過時，請勿拿前途開玩笑。

林隆諺提醒考生，考前一天可做和緩運動，幫助入眠。另在考場也常出現違規案例，手機、電子手錶、小時鐘不得攜入考場，去年全國就有10多個案例，有量角功能的文具也不得攜入。（編輯：吳素柔）1140516