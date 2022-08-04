中共軍演 府：國安團隊與國軍隨時掌握完整狀況

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共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

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（中央社記者溫貴香台北4日電）共軍今天中午起將於台灣周邊6處海域軍演，總統蔡英文是否召開國安高層會議因應，總統府發言人張惇涵今天接受中央社訪問表示，國安團隊及國軍隨時完整掌握狀況。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日晚間抵台訪問，中共解放軍隨即宣布，自4日中午12時至7日中午12時在台灣東西南北周邊共6處海域進行重要軍事演訓行動，並組織實彈射擊。

中共軍事演習，兩岸局勢緊張，總統蔡英文昨天表示，國會議員團到台灣是朋友間的正常做法，軍事演習是沒有必要的反應，台灣會一直對建設性的對話持開放態度。

蔡總統也在昨天接見裴洛西時當面傳達，台灣因應變局3個基本態度，其中第一項就是，面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，會堅定維護國家主權，堅守民主的防線，同時也希望與全世界民主國家團結合作，共同維護民主的價值。

因應近日中共文攻武嚇，行政院長蘇貞昌昨天邀集相關部會首長召開會議，要求主動積極防止外力侵擾，保持陸海空運輸安全暢通、加強公私部門資安防護、維持治安、防治假訊息，以及穩定金融股匯市。（編輯：謝佳珍）1110804