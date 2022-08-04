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美眾院議長訪台 斯洛伐克議員紛表態支持

2022/8/4 07:26（8/4 07:41 更新）
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（中央社記者林育立柏林3日專電）斯洛伐克多位國會議員表態支持美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，指出民主世界正在覺醒，預期將有更多人跟進。

曾在6月訪台的斯洛伐克國會副議長勞倫契克（Milan Laurenčík）透過臉書表示，裴洛西訪台象徵美國力挺受鄰國中國威脅的民主台灣，斯洛伐克、美國和台灣是理念相近的民主夥伴，應該相互扶持守護民主。

斯洛伐克另一位國會副議長格倫德爾（Gabor Grendel）則透過推特向裴洛西表示謝意，強調支持台灣就是支持民主價值。

目前人正巧在台灣的斯洛伐克國會議員齊阿克（Miroslav Žiak），則對自己見證裴洛西歷史性的訪問感到興奮。

他在臉書表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，民主世界正在覺醒，不再對弱小者被欺凌視而不見，裴洛西訪台在國際政治是重大的表態，預計將有更多人跟進。

斯洛伐克國會友台小組主席歐舒斯基（Peter Osuský）認為，裴洛西這次訪台釋放美國強烈支持台灣的信號，之前捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）也一樣透過訪台表達對台灣的支持，現在是民主世界站起來的時候。（編輯：韋樞）1110804

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