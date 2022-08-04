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德國：反對北京對台軍事經濟脅迫

2022/8/4 07:33
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（中央社記者林育立柏林3日專電）中國禁止台灣商品進口，並擬在台灣海峽周遭大規模演習，以懲罰美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，德國政府對此表示反對。

德國外交部發言人柏格（Christofer Burger）今天表示，長久以來德國遵循「一中政策」，承認中華人民共和國是中國唯一的主權獨立國家，但在經濟、文化、學術等領域與台灣保持密切關係。

他強調，台灣擁有穩固的民主和高人權標準，對德國來說是「價值夥伴」、也是重要的經濟夥伴，德國認為唯有用和平、而且雙方都同意的方式才能改變台海現狀。

針對中國擬採取措施，懲罰裴洛西訪台，柏格說，德國認為不應該拿這樣的訪問當藉口，對台灣升高軍事威脅與採取經濟脅迫措施。

德國駐中國大使傅融（Patricia Flor）昨天與中國外交部官員會晤後也表示，與台灣當局交流是是德國一中政策的一部分，「不論任何情況都不接受武力威脅」。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）之前才因批評中國對台灣的武嚇，引來北京抗議，中國外交部為此召見傅融，警告德國不要干涉中國內政。

貝爾伯克在裴洛西訪台前夕表示，無法接受一個比較大的國家，違反國際法侵略比較小的鄰居，鑑於俄羅斯對烏克蘭發動的血腥戰爭，國際社會有必要清楚表明不接受這樣的行為。（編輯：郭中翰）1110804

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