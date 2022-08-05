法國外長籲中國勿挑起緊張局勢 遵守國際規範

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（中央社記者曾婷瑄巴黎5日專電）法國外交部長柯隆納4日在法媒專訪中談及台海局勢，強調中國不該以裴洛西訪台為藉口，挑起不必要的緊張情勢。她也盼中國以遵守規範與穩定來形塑外交政策，避免單方改變現狀。

柯隆納（Catherine Colonna）在「解放報」（La Libération）昨晚刊登的專訪中提及台海局勢，為法國行政領導人首次單獨向媒體表達對美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事的立場。

對於裴洛西的台灣行，柯隆納表示，法國政府1964年起承認中華人民共和國以及一中政策的立場並未改變。然而她也強調，「過去也曾有美國聯邦眾議院議長訪台，因此無論如何，裴洛西女士的訪問不應該成為中國升溫手段的藉口，導致局勢更加緊張」。

解放報記者詢問，在2月24日之前，大家都不認為俄羅斯會入侵烏克蘭，但卻發生了。中國是否會想模仿克里姆林宮，進犯台灣？

柯隆納回覆：「若中國真想這麼做的話，那就真的誤入歧途了，但我覺得目前這不是他們的企圖。我們一直在傳達呼籲冷靜、克制的訊息，我也在20國集團（G20）印尼峰會時與中國外長長談過。」

她強調，很多領導人都曾提及台海議題，「我跟眾多夥伴一樣，都呼籲最大程度的克制，以及中國和台灣間對話的重要性。不得以單方片面手段改變現狀」。

「我們盼中國繼續以尋求遵守規範與穩定承諾來形塑他的外交政策，這也是中國外交政策的口號」。

專訪中，俄烏戰爭是另一大重點。柯隆納表示，法國與盟友應該努力重新平衡權力關係，不僅透過制裁效果，也可透過讓俄國或其盟友了解到他們犯了戰略性錯誤，已走進死胡同。且其盟友似乎越來越不理解俄國的決定，例如中國對於俄國的要求也顯得謹慎，很多盟友都在猶豫，極少給予支持。

對於支持烏克蘭的決定，柯隆納有另一種詮釋。她說這場戰爭威脅的不僅是為了烏克蘭人民的未來或歐洲大陸的穩定，更是因為俄羅斯以暴力、無理的方式挑戰了奠基於尊重法治的國際秩序及所有基本原則。

她批評，一個國家如此違背國際承諾與聯合國憲章基本原則，是不被接受的。「若我們允許這種行徑，就會使世界整體失序。我們在捍衛和協助烏克蘭的同時，其實更是捍衛自己的安全」。

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3日，柯隆納連同英國、美國、德國、加拿大、義大利、日本的七大工業國集團（G7）外長共同發布聯合聲明，關切中共恐導致局勢升高的行徑，威脅台海與其他區域的和平穩定，強調以訪問行程為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無道理。

聲明指出，各國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例；中共推升局勢的回應恐導致區域更加緊張和不穩定。法國外交部也貼出G7聲明重申，中國的行動具威脅性，令人擔憂，尤其是實彈射擊與經濟脅迫，「恐挑起不必要的升溫」。（編輯：林憬屏）1110805