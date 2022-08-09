索羅門群島民主遇試煉 親中總理提修憲欲延後大選

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（中央社荷尼阿拉9日綜合外電報導）索羅門群島官員今天證實，親北京總理蘇嘉瓦瑞已提出憲法修正案，以延後表定選舉時程。此舉顯示這個太平洋島國民主的未來令人擔憂。

法新社報導，67歲的蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）以國家將主辦2023年太平洋運動會（Pacific Games），因此「沒有足夠資金」於同年舉辦大選為由，向國會正式提出將明年選舉延後的憲法修正案。

根據法新社取得的提案內容，提案尋求「12月31日暫緩解散第11屆國會」，這意味大選最早於2024年才能舉行。任職國會的官員告訴法新社，國會訂於9月5日針對修憲案進行討論。

目前第4度擔任總理的蘇嘉瓦瑞曾兩度因國會通過對他的不信任案而下野。他任內 索羅門群島 索羅門群島小檔案 地理位置：為南太平洋地區第三大島國，位於澳洲昆士蘭州東北方約1800公里

人口：約67萬

語言：官方語言為英語，但方言多達87餘種

首都：荷尼阿拉

與台灣關係：1983年建交、2019年斷交 資料來源：外交部 看更多 關閉 與中國關係日益密切，使他的總理職位再度面臨挑戰。

去年底首都荷尼阿拉（Honiara）暴亂四起，他也面臨要求下台的聲浪。蘇嘉瓦瑞後來與中國簽訂機密協議，根據外洩草案內容，他可以召集中國安全部隊平亂。西方強權擔心，蘇嘉瓦瑞可能讓中國在這個具戰略重要性的區域取得軍事據點，作為回報。

美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）本週出訪擁有80萬人口的索羅門群島，並出席第二次世界大戰瓜達卡納島戰役（Battle of Guadalcanal）80週年紀念儀式。期間她曾意有所指對索羅門提出警告，強調將對抗「那些相信可透過脅迫、壓迫和暴力手段統治，且不會受到懲罰的領導人」。

讓國家公共廣播機構噤聲的舉措也讓外界更擔憂蘇嘉瓦瑞的治國方式。他上月在演說中強調：「我們只不過是要把大選延後到我們主辦的2023年太平洋運動會之後。」

中國正資助索羅門興建一座造價5300萬美元的國家體育場，以舉辦太平洋運動會；澳洲今天也宣布將提供相關資金援助。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防、戰略與安全計畫主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）指出，澳洲「不能再假裝蘇嘉瓦瑞希望在索羅門群島實現民主」。

他說：「他已經在用中國的錢，並將利用中國安全部隊繼續掌權。就像歷史上的獨裁者一樣，現在他還想修憲來規避選舉。」（譯者：何宏儒/核稿：施施）1110809