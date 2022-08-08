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美主辦索羅門二戰紀念活動 索國總理未出席挨批

2022/8/8 18:27
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（中央社雪梨8日綜合外電報導）南太平洋島國索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）週末沒有出席美國主辦的第二次世界大戰瓜達卡納島戰役80週年紀念儀式，當地媒體形容此舉「怠慢冷落」。

路透社報導，「索羅門星報」（Solomon Star）稱，蘇嘉瓦瑞7日原本應該出席這場儀式致詞，卻沒有現身。目前在索羅門訪問的美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）以及日本、澳洲和紐西蘭官員都有出席儀式。

雪蔓在記者會上表示，蘇嘉瓦瑞的名字有出現在儀式流程上。她當天稍晚和蘇嘉瓦瑞碰面，並告訴對方，很遺憾他未能參加。

根據今天發布的發言稿，雪蔓7日告訴記者：「真正令人難過的是，我認為他錯失了一個真正的機會，能夠展現雙方在80年前的連結有多麼深厚，這讓索羅門群島得以享受今日的自由。」

已故美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）的女兒卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）是現任美國駐澳洲大使，她也出席了一系列紀念儀式，向2名曾經救過父親性命的索羅門群島人致敬。

雪蔓表示，她和蘇嘉瓦瑞的會面談及諸多議題，且「非常直白」。她也向對方提出美國對於索國與中國簽署安全協議的關切。

蘇嘉瓦瑞辦公室並未回覆路透社的置評要求。（譯者：戴雅真/核稿：施施）1110808

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