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吳釗燮：台灣與14個邦交國關係相當穩固

2022/8/9 12:10（8/9 12:44 更新）
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針對中國近期軍演，外交部長吳釗燮9日召開國際記者會表示，目前中國對台灣作為及手段只是藉口，絕不止於台灣，造成損害也不僅止台灣，呼籲愛好自由民主國家一起合作，共同研議因應之道。中央社記者張皓安攝 111年8月9日
針對中國近期軍演，外交部長吳釗燮9日召開國際記者會表示，目前中國對台灣作為及手段只是藉口，絕不止於台灣，造成損害也不僅止台灣，呼籲愛好自由民主國家一起合作，共同研議因應之道。中央社記者張皓安攝 111年8月9日
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（中央社記者游凱翔、王揚宇台北9日電）美國眾議院議長裴洛西訪台後，中共持續對台文攻武嚇。外交部長吳釗燮今天表示，目前台灣與14個邦交國關係都相當穩固，也有邦交國高層首長、外交部長將安排來訪，藉此凸顯邦交穩固及支持台灣。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍迄今仍持續台灣周邊海域展開軍演，不僅射擊11枚東風系列彈道飛彈，更透過機艦侵擾台灣周邊海域及多次逾越台海中線。

外交部上午召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，由部長吳釗燮親自主持，彭博社、日本產經新聞、朝日新聞等近20家外籍媒體出席，台灣本地媒體則有約50家。

現場媒體關切台灣與現有14個邦交國關係是否穩固。

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吳釗燮回應，目前台灣與14個邦交國關係都相當穩固，也有幾個邦交國高層首長、外交部長將安排來到台灣訪問，藉此凸顯支持台灣及邦交穩固，例如聖文森及格瑞那丁總理龔薩福已來台訪問，就是為了展現對台灣的支持。

吳釗燮表示，拓展與非邦交國的關係也是外交部重要工作之一，不僅北美洲、大洋洲或歐洲，尤其是台灣與歐洲的友誼正不斷擴大，支持台灣的友人更持續增加。國際社會在過去這段時間對台灣的支持愈來愈多，因此台灣與邦交國的關係目前沒有問題。（編輯：翟思嘉）1110809

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