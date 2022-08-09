吳釗燮：境外網軍攻擊外交部 每分鐘1億7000多萬次

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外交部9日上午召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，由吳釗燮主持。中央社記者張皓安攝 111年8月9日

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（中央社記者王揚宇、游凱翔台北9日電）外界關注中共對台發起網路戰爭；外交部長吳釗燮今天說，境外網軍以更新手法攻擊外交部相關網站，4日至6日間，惡意連線次數最大值，每分鐘達1億7000多萬次，經緊急搶修，於同日修復完畢。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，共軍即在台灣周邊海域軍演，不僅發射11枚東風系列彈道飛彈，更透過機艦侵擾台灣周邊海域，多次逾越台海中線。

外交部上午召開「我國針對中國軍事挑釁的回應」國際記者會，由吳釗燮主持。會中媒體詢問，中共已經發起網路戰爭還有假訊息戰爭，外交部有無掌握相關證據。

吳釗燮說，外交部受到網路侵襲，但有些細節不便對外公布，外交部網站和政府英文入口網站，2日偵測到大量來自中國和俄羅斯的IP連線攻擊，意圖癱瘓網站運作，一分鐘高達850萬次連線；經過緊急復原系統作業，當天網站都已恢復瀏覽功能。

吳釗燮指出，境外網軍持續攻擊外交部相關網站，在4日中午、深夜，及5日清晨、6日凌晨，相繼偵測到境外網軍以更新的手法，進行更大量的攻擊。

吳釗燮表示，原本偵測到是來自於中國、俄羅斯的攻擊，現在手法更多元化，惡意連線次數的最大值已經高達每分鐘1億7000多萬次；經過緊急搶修，外交部官網已於同日修復完畢，上述2個網站，目前正常運作中。

吳釗燮指出，對於境外敵對勢力網軍仍不斷發動攻擊相關網站，出現瀏覽速度較慢或是暫時中斷連線等情形，已進行連線過濾及調整網路設定，外交部會持續保持高度警戒，若還有異常情形會妥善處理。

吳釗燮表示，裴洛西來台訪問對台灣人民來說是一件非常振奮的事情，相信會有更多國家的國會議長來台訪問，這事情不會停下來，外交部也會繼續努力。

吳釗燮說，中國就是要封鎖、打壓、擠壓台灣的生存空間，不希望台灣能夠跟更多國家有更多的關係，在這種情況下，台灣不能夠束手就擒，台灣會努力爭取更多國家、更多領導人支持台灣。（編輯：郭無患）1110809