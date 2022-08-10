專家：中國軍演意在激起恐懼 尚未演練鎖台關鍵

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（中央社台北10日綜合外電報導）英媒引述專家分析，共軍在台灣周邊演習，目的是激起台灣人的恐懼，而這波演習中，解放軍尚未採取動員海警或海上民兵等實質封鎖台灣的關鍵，可能留待下次升級時展現更大威脅。

解放軍在台灣周邊進行實彈射擊等演習將近一週，宣稱這是為回應美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，觀察家正試圖評估區域態勢和兩岸關係如何變化。

若干分析家表示，中國對台軍演打造新常態，有可能使類似軍演「常規化」，甚至是採取更加挑釁的行動，進一步逼近台灣島。

英國「衛報」（The Guardian）報導，國際危機組織（International Crisis Group）中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，未來共軍跨越台海中線的規模可能不會跟上週一樣，但「關鍵在於使它常規化」，「這類不斷的嘗試基本上表明中線不再重要」。

倫敦國王學院（King's College）東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）分析，解放軍演習是要「引發台灣人心中的恐懼、一種逃不掉的感覺」，在這些透過軍事手段傳達的政治訊息中，蘊含公然挑釁舉措可能常態化的風險。

前美國中央情報局（CIA）分析師暨前東亞資深情報官卡佛（John Culver）則認為，解放軍演習還沒做什麼也很重要，包括尚未進入台灣領海、派軍機飛越台灣、動員海警或海上民兵，「這些會是實際封鎖的關鍵」。

卡佛推文表示：「這可被視為中方克制，但也會是他們保留的升級步驟，留待下次展現更大威脅和嚴重性。」

一些分析家表示，北京是否覺得軍演達成任何目的，並無法清楚得知。華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「解放軍聯合演訓成效如何，無法進行正確評估。」

葛來儀指出：「他們演練實施封鎖和對島攻擊，但演習不包括侵台必需的所有元素。」她認為最新宣布的反潛和對海突擊演習，會演練上週缺乏的若干能力。

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對於中共連日在台灣周邊軍演，外交部長吳釗燮昨天召開國際記者會發表5點聲明，批評中共「以具體行動破壞長久以來台海中線的默契，並企圖在演習後將之常態化，以破壞台海兩岸長久的現狀」。

吳釗燮譴責中國不負責任，也提到中國已步步將東海、台海及南海連成一線，使其成中國內海，其野心絕不止於台灣，損害也不會僅止台灣，呼籲愛好自由民主國家一起合作，共同研議因應之道。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110810