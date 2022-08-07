葛來儀：第四次台海危機 中國試圖改變台海現狀

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（中央社台北7日電）對於此次共軍圍台軍演，華府智庫德國馬歇爾基金會亞洲計畫主任葛來儀表示，這是第四次台海危機，中國明確展示他們可以實施封鎖，正試圖改變台海現狀，創造一個新常態。

德國之聲中文網訪問美國兩岸問題專家葛來儀（Bonnie S. Glaser），她在訪問中做了上述表示。

針對此次共軍在台灣周邊軍事演習背後的意義，葛來儀表示，中國決定要做一些前所未有的事情，展示其軍事能力與決心。她擔心的是，中國明確展示了他們可以實施封鎖。

葛來儀指出，一名中國專家在受訪時談到每一個封鎖區的意義，一個是為了封鎖基隆港、一個是為了封鎖巴士海峽，還有一個是阻止台灣使用其主要機場，「這些都是非常具體的封鎖目的」。

葛來儀指出，共軍在這次軍演中第一次在台海使用廣域遠程砲，第一次飛彈飛越台灣上空。因此，她相信中國正試圖改變台海現狀，製造一個新常態。

2019年3月，中國20年來首次讓戰機越過台灣海峽的中線，之後定期這麼做。葛來儀指出，現在共軍的飛機已在台灣的領海空域內運作，認為「他們會繼續這樣做」。

她並指，這次軍演過後，美方會希望台海恢復現狀，「但我認為這將是非常困難的」。

至於台灣的反應，葛來儀表示，台灣政府應向公眾保證，軍隊正在保護國家，此外也要對公眾進行一些教育，讓民眾知道現在的情況令人擔憂。

她直言：「這是第四次台灣海峽危機」，無論人們是否願意這樣稱呼它。

至於如何美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的影響，葛來儀直言，美國在提到他們想為台灣做事時，應自問「這個行動是否會使台灣更不安全？」

葛來儀表示，一位美國高級官員來訪應當也要問，「她來訪的代價是甚麼？」如果台海的現狀將永久被改變，台灣受到的軍事威脅比以往更多，如果中國的經濟脅迫損害台灣經濟，台灣也許會失去更多邦交國，「未來可能會有更多的事情發生」，只是還未看到一切的終點。

她認為，中國未來幾週或幾個月會祭出更多相關措施。

葛來儀最後表示，不希望美國幫助台灣是為美國自身感覺良好，或因任何人個人豐功偉業或個人議程。「我想確保無論的是，無論我們為台灣做的是什麼，都會強化台灣、都會確保台灣的安全和繁榮。」

第一次台海危機爆發於1954年9月3日，九三砲戰掀起第一次台海危機的序幕，當時的背景是韓戰結束後，中共欲「解放台灣」。後續又出現一江山、大陳群島戰役，結果中共控制台州群島。

第二次台海危機為1958年8月23日，即八二三砲戰。中共想藉由砲擊金門的方式測試美方，以及表態對台立場。戰事過程中，中共無法如計畫佔領金門，而美方也有「劃峽而治」的計畫。有說法稱，中共為避免在地緣上讓中華民國統治的領土與中國大陸脫離關係，因而改變政策。

第三次台海危機出現於1995年、1996年，中共抗議前總統李登輝赴美，以及干預台灣選舉，在台海進行軍事演習。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110807