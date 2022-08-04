中國對台大規模軍演 學者：習近平不想意外戰爭

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（中央社福建平潭/台北4日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西剛離開台灣，中國今天就展開針對台灣的歷來最大規模軍事演習，引發緊張局勢。不過有學者認為，中國國家主席習近平並不想要一場意外的戰爭。

裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘行政專機於2日晚間10時飛抵台北松山機場，這是繼1997年時任美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）後，25年來訪台層級最高的美國政要。她表示自己此行清楚表明，美國不會背棄民主盟友。

裴洛西訪台引發北京當局強烈反彈。根據中國官方媒體報導，位於台灣周邊6處海域的軍事演習在今天中午12時展開，且進行「實彈射擊」。

法新社記者在福建省平潭島看到幾枚小型發射物飛向天空，且伴隨白煙和巨大轟鳴聲；但記者所在位置，無法辨識從附近軍事設施周邊發射的發射物，也無法識別它們的確切飛行方向。

台灣國防部表示正密切關注中國軍演，聲明指出：「國防部強調，將秉持備戰不求戰、應戰不避戰的原則，以及不升高衝突的理智態度加強戒備。」

台灣2300萬人民長期以來一直面臨中國入侵的可能性，但在中國近代最強勢領導人習近平的主政下，威脅更甚以往。

在據說是中國離台灣最近的地方，法新社看到5架軍用直升機，在一處熱門旅遊景點附近以相對較低的高度飛行。

國際危機組織（International Crisis Group）中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示：「中國宣布的軍演代表著，相較於中國在台灣周邊軍事活動的現有底線和1995年至1996年上一次台海危機有了明顯升級。」

她還說：「北京當局正發出否定台灣主權的信號。」

儘管如此，一些分析人士告訴法新社，中國的目標不是讓局勢升溫到無法控制的程度，至少目前是如此。

中山大學政治學研究所副教授陳至潔說：「習近平最不想要的就是一場意外的戰爭。」

台灣交通部航港局昨天向船舶發出警告，以避開中國演習區域。交通部指出，中國軍方3天演習把台北的飛航情報區占滿，18條國際航線受到影響。

中國國營「環球時報」（Global Times）引述軍事分析人士說法報導，宣稱這次軍演無論是實戰性、戰略性還是影響力都是史無前例，飛彈將首度飛越台灣上空。

報導還提到：「這是解放軍首次在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊。」

中國外交部發言人華春瑩昨天在例行記者會上說：「在當前圍繞著裴洛西竄訪台灣這場鬥爭中，美方是挑釁者，中方是受害者。」

一名中國軍方消息人士告訴法新社，演習將為實戰做準備，如果台灣軍隊故意接觸解放軍且不慎開火，解放軍將採取嚴厲反制措施，一切後果將由台灣方面承擔。（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）1110804