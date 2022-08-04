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共軍首日軍演 出動上百架戰機與10餘艘軍艦

2022/8/4 21:22（8/4 22:00 更新）
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中共4日對台軍演，向台灣周邊預定海域發射多枚東風飛彈與遠程火箭。（圖取自央視網頁tv.cctv.com）
中共4日對台軍演，向台灣周邊預定海域發射多枚東風飛彈與遠程火箭。（圖取自央視網頁tv.cctv.com）
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（中央社台北4日電）中共對台軍演今天中午展開，除了對台灣周邊預定海域發射多枚東風飛彈與遠程火箭，據中國官媒報導，共軍今天還出動上百架多型戰機，以及10餘艘軍艦。

央視新聞聯播晚間報導，8月4日，東部戰區組織兵力於台灣周邊海空域開展規模空前的實戰化演訓。

報導稱，下午1時許，東部戰區陸軍部隊在台灣海峽實施了遠端火力實彈射擊。在東部戰區陸軍某炮兵旅任務地域，多台新型遠端箱式火箭炮依令向發射陣地機動，在抵達射擊地域後，分隊迅速完成實彈射擊準備。多枚炮彈撲向目標海域，精準命中目標。

報導並稱，下午3時許，東部戰區火箭軍部隊對台灣東部外海預定海域，實施了多區域、多型號常導火力突擊，導彈全部命中目的地區域，檢驗了精確打擊和區域拒止能力。影片顯示，共軍發射的是東風15B型短程彈道飛彈。

報導還稱，東部戰區空軍和海軍航空兵出動上百架殲擊機、轟炸機等多型戰機，編隊起飛，奔赴台灣北部、西南、東南空域，執行跨晝夜聯合偵察、空中突擊、支援掩護等任務，全面檢驗大機群出動、長時間持續制空、高精度精確打擊等作戰能力。

報導最後提到，10餘艘驅護艦（廣義水面作戰艦）連續於台灣周邊海域展開，實施聯合封控行動，對火力試射區域進行掃海警戒，配合友鄰兵力進行偵察引導。（編輯：楊昇儒）1110804

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