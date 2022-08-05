中共台海射飛彈 美專家：建立新常態改變現狀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓4日專電）共軍在台灣周邊海域發射飛彈，美國專家今天分析，中國這次回應美國眾議院議長裴洛西訪台的作為，可能不僅是一次性懲罰性行動，而是未來新常態，目的是改變台海現狀。

裴洛西（Nancy Pelosi）2日至3日率團訪台後，中國自4日中午12時起於台灣東西南北周邊共6個海域進行3天實彈射擊。國防部指出，共軍首日向台灣周邊海域發射11枚東風系列彈道飛彈，並有22架共機穿越台灣海峽中線。

華府兩大智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）、「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）今天以「邁向第4次台海危機？」的標題舉辦聯合視訊活動，討論裴洛西訪台的後續效應。

前美國東亞資深情報官、大西洋理事會（The Atlantic Council）資深研究員卡佛（John Culver）分析，中共4日的軍演行動會是未來新常態。

卡佛以2012年日本宣稱國有化釣魚台列嶼的事件為例指出，中國當時首次派海警局船隻駛入釣魚台領海，後來變成常態性行動，直到今天都是如此。此外，北京在中印邊境的行徑也是為了永久改變現狀，以對未來事態發展曲線有更大影響力。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）認同卡佛的說法，她表示，這不僅是一次性懲罰性作為，而是要改變現狀；不論是過去幾年釣魚台相關事件，或是中國在南海造島，都是讓現狀變得對北京更有利。

葛來儀說，中國日前宣稱台灣海峽不是國際海域，或許就已透露中國的盤算。

前美國駐中國代理公使柯有為（William Klein）指出，就他了解，目前北京領導階層有非常強烈的主流意見認為，美國想無限期把台灣與中國分開，許多中國人也覺得美國「一中政策」越來越空洞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在這背景下，柯有為表示，中方把裴洛西訪台視為美國相關作為的一環，進而依據他們眼中「對台終極目標」面臨的風險、威脅及挑戰程度，做出相對的回應。

柯有為說，雖不敢亂預測中國未來幾天作為，但相信北京目前仍不想因為台灣跟美國捲入軍事爭端；為鞏固內部情勢，中國領導人需要穩定可測的外部環境，所以反應不會超越可能與美國爆發直接軍事衝突的作為。（編輯：馮昭）1110805