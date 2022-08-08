自阿富汗撤軍週年 美情報機構將關注重點轉向中國

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）在美國中央情報局（CIA）反恐中心近日的一場閉門會議中，中情局副局長柯恩明確表示，儘管打擊極端組織仍是優先要務，但該機構將把越來越多資金和資源轉向關注中國。

美聯社報導，美國總統拜登1日宣布，CIA出動一架無人機，在阿富汗成功狙殺賓拉登接班人、蓋達（Al-Qaeda）組織首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）。不過這並未改變CIA副局長科恩（David Cohen）數週前在會議上傳達的重要訊息：儘管美國將持續追捕恐怖分子，但當務之急是更深入了解並對抗北京。

阿富汗戰爭結束至今已過了1年，拜登和美國國家安全高階官員如今較少談論反恐問題，轉而將更多注意力放在中國和俄羅斯帶來的政治、經濟和軍事威脅上。

情報機構內部也出現轉變，數百名官員正被調往中國事務相關職位，其中包括部分曾從事反恐工作的專業人員。

上週的局勢清楚表明，美國必須同時處理這兩個問題：薩瓦里遭擊斃數天後，中國就舉行大規模軍事演習，並威脅就眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣切斷與美國的聯繫。

在發生無法查明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起因等情況後，情報官員先前已表示，他們必須加深對中國的了解。

烏克蘭戰爭也凸顯了調查俄羅斯的重要性。在俄軍入侵烏國前，美國曾利用解密資訊揭露俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰爭計畫，並為基輔爭取外交支持。

許多卸任情報官員和兩黨議員都支持情報機構的調整措施。還有人認為，情報機構早就該把關注重點轉向中國。

多位不具名消息人士透露，國會已敦促中情局和其他情報機構將中國列為當務之急。不過，把資源投入中國相關事務，代表其他領域的資源將會減少，包括反恐行動。由於情報預算屬於機密資訊，因此具體數字不得而知。

據報導，國會議員特別希望取得中國先進技術發展的更多資訊。在中國國家主席習近平領導下，中國已承諾對量子科學、人工智慧和其他領域進行數兆美元投資，這些技術可能改變未來戰爭的方法和整體經濟結構。

早在去年10月，CIA就已宣布成立兩個新的「任務中心」，一個針對中國，一個針對新興科技，以集中並改善相關情報蒐集工作。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1110808