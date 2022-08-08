美國之音：美5大軍種加強印太部署遏阻中國威脅

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（中央社台北8日電）反制中國的武力恫嚇，美國之音（VOA）7日報導，分析人士建議，美國必須強化在印太地區的威懾力才能避免將來與中國一戰。事實上，因應中國步步緊逼的威脅，已是美軍和各界的共識。

報導說，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，美國海軍、陸軍、空軍、陸戰隊及海岸警衛隊等5大軍種，已展開對印太地區威懾態勢的加強部署。

在海軍方面，裴洛西來台前率先進駐南海的美國「雷根號」（USS Ronald Reagan CVN-76）是美國海軍唯一前沿部署的航艦，母港在日本橫須賀基地，隸屬第7艦隊。1996年台海危機，也是第7艦隊及時趕到。

除了常駐西太的第7艦隊，轄區範圍在太平洋東部及北部海域的海軍第3艦隊，近日也將擴大在印太地區的部署。自2015年美軍構思第3艦隊前移的戰略以來，美軍逐漸形成第3與第7雙艦隊部署並相互補充。

同時美軍也加強西太的核潛艇部署，截至今年3月，美國海軍68艘核潛艇中，有41艘隸屬太平洋艦隊，占比近60%，並展開針對中國的新造艦計畫。

估計至2045年前，美國將建置373艘有人駕駛及約150艘無人駕駛艦艇組成的龐大艦隊，屆時美國海軍的各類軍用機將達到約3000架。

至於陸軍打算在亞太前沿部署「多域特遣部隊」，這支部隊將擁有飛彈、電子戰和網路戰等能力。美國太平洋陸軍司令弗林（Charles Flynn）說，遼闊的印太地區需要具備聯合作戰能力才能因應。

美國目前已有兩支由數千人組成的多域特遣部隊，下轄4個分支，執行火力打擊、防空、後勤和信息戰任務，駐紮華盛頓州和駐德美軍基地，將於2023年後成立第3支，屆時可能進駐日本或菲律賓等，目前還沒敲定。

據日經亞洲報導，作為先遣部隊，多域特遣部隊將負責首先摧毀中國防空系統和指揮控制的重任，以協助美國軍艦和戰鬥機接近中國周邊地區。

陸戰隊則專為中國的步步逼進擬打造「第3瀕海作戰團」（Marine Littoral Regiment）。今年3月，陸戰隊改編第3陸戰師第3陸戰團，建置由瀕海戰鬥隊、瀕海防空營、戰鬥後勤營組成的第3瀕海作戰團。

其中濱海戰鬥隊由步兵營和反艦導彈連組成，可從所在地區的海灘和海峽執行反艦任務；瀕海防空營配備MQ-9A Reaper無人機等裝備，負責遠程情報、監視和偵察，戰鬥後勤營負責後勤補給。

據陸戰隊為2030年制定的方案，美軍最終將建置3個瀕海團，除了目前部署在夏威夷，另外兩支將進駐美國最重要海空基地關島，以強化對前沿海域的控制，使用或導引反艦飛彈擊沉敵艦，協助海軍作戰。

此外，美國空軍擬強化西太地區的島嶼基地建設，或者第5代戰機永久部署於關島。有媒體在6月披露，美國空軍在關島以北約160公里處的天寧島擴建機場部署14架大型空中加油機。

關島、塞班島和威克島的空軍基地也正加緊擴建，於此同時，美國印太司令部司令海軍上將阿基里諾（John Aquilino）說，空軍應考慮把F-22、F-35等第5代匿蹤戰機永久部署於關島，也就是靠近中國的地方。

美軍陸戰隊在日本的岩國基地部署F-35B戰機，海軍的航艦也部署艦載的F-35C；空軍的第5代匿蹤戰機仍駐紮在數千英里外的阿拉斯加和夏威夷，目前美軍正加強關島的飛彈防禦，使匿蹤戰機得永久進駐關島。

從2019年1月以來，隸屬美國國土安全部的海岸警衛隊藉由巡航、參與美國海空軍演習、與域內國家簽署執法合作協議、開展聯合海上執法演習等方式介入南海局勢，因應中國「灰色地帶」挑戰。

海岸警衛隊兩艘最先進巡邏艦在去年初已進駐關島，並向越南、菲律賓、澳洲與新加坡等國派駐海岸警衛隊官員。白宮今年2月發布「美國印太戰略」，更強調擴大美國海岸警衛隊在東南亞、南亞及太平洋島嶼的部署。

8月4日也就是裴洛西結束訪台行隔天，海岸警衛隊的第8艘傳奇級巡邏艦「米吉特」號（USCGC Midget, WMSL-757）於環太軍演後，首次奔赴西太執行遏阻非法捕魚。

於此同時，美國國民警衛隊也計劃擴大與印太地區國家的聯合訓練，幫助印太地區盟友和夥伴提升軍力，打造不對稱戰力，以重塑中國周邊的戰略環境。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110808