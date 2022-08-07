中國軍演似操練封台 專家憂永久改變台海現狀

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共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）

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（中央社北京7日綜合外電報導）中國在台灣周圍實彈演習，讓外界有前所未有機會得以一窺北京可能如何對鄰國進行軍事行動。北京還實施經濟制裁，並加大力度在國際上孤立台灣，專家稱此舉將永久改變台海現狀。

這次演習是為報復美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而實施，各界能從中國有史以來圍繞台灣最大規模的軍演了解什麼，法新社從多個角度作分析：

●中國能否對台灣進行封鎖？

中國軍方首次在台灣東側演習，對補給台灣軍隊以及任何可能的美國援軍來說，這是戰略上重要地區。

此舉是個不祥之兆，即北京現在能夠封鎖整個台灣，並可阻止任何商業或軍用船艦和飛機進出。

分析人士長久以來推測，這會是中國征服台灣之戰的首選戰略之一。加州美國海軍研究生院（US Naval Postgraduate School）安全學者杜孟新（Christopher Twomey）表示：「這次危機表明北京有能力隨意重複並加強類似的回應。」

「但維持（封鎖）代價非常昂貴，無論是對中國的聲譽，還是對其軍隊的直接成本。」

中國當前的經濟困境意味，目前不太可能讓世界上最繁忙的水道之一台灣海峽面臨嚴重受阻的風險。

●中國軍隊是否已做好戰鬥準備？

中國快速擴張空中、太空和海上力量並進行現代化，目的在於將力量投射到全球，並縮小與美軍的差距。根據五角大廈說法，北京軍力仍落後華盛頓，但把目標放在2027年前有能力克服收復台灣的任何阻力。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）海軍事務專家許瑞麟（Collin Koh）稱，這些圍繞台灣的軍演對作為演習前鋒的解放軍東部戰區司令部形成考驗。

許瑞麟說，這些演習展現自1995-96年上次台海危機以來中國軍隊的改革有何進展，也展示他們「吸納或掌握更大範圍戰力的能力」。

「至少他們這次投入的有形資產，以及他們進行如此規模演習的能力，確實展現他們的能耐要比1990年代好很多。」

●兩岸關係有何改變？

台灣2300萬人長期面對中國有可能入侵局面，但一個世代以來中國最強勢的統治者習近平令這種威脅加劇。

中國抵制台灣的水果和魚類產品，在經濟上傷害台灣，分析人士稱此舉目的是要削弱重要投票群體對獨立派政府的支持。

但分析人士表示，中國將盡力把軍事和經濟操作控制在引爆戰爭門檻以下，避免與美國直接對抗。

華府智庫德國馬歇爾基金會（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）告訴法新社：「我認為不太可能長期維持緊張局勢。」「但一場重大危機肯定會影響航運、保險費率、貿易路線和（全球）供應鏈。」

●台灣面臨類似軍演新常態？

許瑞麟認為，台灣未來可能必須習慣中國舉行類似的軍演。他說：「在台灣本島附近舉行演習將成為常態…這一次解放軍舉行此類演習開創了新先例。」

「我們正在目睹標準被提高到另一個層次，未來演習將循這樣的規模和強度進行。」

在情勢緊張的時候，中國有時會派軍艦或軍機越過台灣 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 ，這是兩岸非正式的界線，原本大致獲雙方遵守。許瑞麟說，裴洛西訪台「讓他們有藉口或理由稱，今後他們可以合法地在中線以東演習，根本不必給予應有的尊重」。

●中美關係何去何從？

中國已表示將終止與美國在氣候變遷和國防等關鍵議題上的合作，面對兩個超級大國之間關係因台灣議題急轉直下，華盛頓譴責北京此舉「根本不負責任」。

北京另外還宣布，將制裁裴洛西本人，以回應她「惡毒」和「挑釁」的行為。裴洛西是美國總統第二順位繼任者，僅次於副總統。

北京國際軍事行動法研究中心主任田士臣告訴中國官方「環球時報」，中美之間溝通中斷增加衝突的風險，但責任完全在美國。

他說：「目前，中美兩軍所有溝通管道幾乎全部中斷，出現誤判和突發事件的可能性增加，這都是美方的責任。」

葛來儀在華盛頓戰略暨國際研究中心（CSIS）主辦的一場討論會上說：「美中關係目前確實處在一個非常低的點，我希望我們兩國政府能找到前進的道路來討論他們的…紅線、他們的擔憂，並防止兩國關係持續惡化下去。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110807