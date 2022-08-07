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中國演習近尾聲 兩岸艦艇在公海玩貓捉老鼠遊戲

2022/8/7 17:47（8/7 18:04 更新）
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中華民國海軍馬公軍艦，在台灣東部海域監控中共馬鞍山號艦。（圖取自國防部發言人 YouTube頻道網頁youtube.com）
中華民國海軍馬公軍艦，在台灣東部海域監控中共馬鞍山號艦。（圖取自國防部發言人 YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社台北7日綜合外電報導）路透社報導，中國為回應美國眾議院議長裴洛西訪台發動為期4天的軍事演習，演習結束前，兩岸軍艦今天在公海玩起了「貓捉老鼠」遊戲。

路透社引述一位知情人士透露，中國和台灣各自出動大約10艘軍艦在台灣海峽巡弋，彼此距離很近，有些中國軍艦越過海峽中線，這是分隔兩岸的非正式緩衝區。

台灣國防部發布新聞稿表示，中國出動軍艦、飛機和無人機，模擬對台灣本島及其海軍的攻擊。國防部稱已派出飛機和軍艦做出「適當」反應。

知情人士稱，中國軍隊像昨天一樣「壓迫」海峽中線時，台灣方面保持近距離監視，並在可能的情況下不讓中國艦隻越過這條線。

影片來源：國防部發言人

知情人士說：「雙方表現得很克制。」他形容這有如公海上的「貓捉老鼠」遊戲，「一方試圖越界，另一方擋路，迫使他們落入較不利的位置，最後退回另一邊」。

為因應中國演習，台灣岸基反艦飛彈和愛國者地對空飛彈處於待命狀態。

新華社上週報導，中國演習於4日開始，集中在台灣周圍6處地點，並持續到今天中午。

中國軍方昨天表示，這次在台灣北方、西南方和東方舉行的海空聯合演習，重點在於地面攻擊和海上突擊能力。

台灣交通部今天下午稱，隨著演習結束，將逐步取消對通過領空航班的限制，不過將繼續引導航班和船隻遠離台灣東海岸外的一個演習區，直到明天上午。中國從未證實有這處演習區。

美國稱這些演習是升高情勢的作為。白宮發言人說：「這些行動是中國改變現狀企圖的重大升級，具有挑釁性、不負責任，且增加了誤判的風險。」

「這也與我們維護台海和平穩定的長期目標背道而馳，這目標是世界所期待的。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110807

共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
共軍宣布4日中午12時至7日中午12時，在台灣東西南北周邊共6個海域軍演射擊。（中央社製圖）
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