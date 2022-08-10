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裴洛西：中國連日軍演 習近平活像嚇壞的惡霸[影]

2022/8/10 03:24（8/10 08:07 更新）
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美國聯邦眾議院議長裴洛西9日接受美國媒體訪問時說，解放軍在她訪台後連日軍演，習近平的反應活像「嚇壞的惡霸」。（圖取自facebook.com/NancyPelosi）
美國聯邦眾議院議長裴洛西9日接受美國媒體訪問時說，解放軍在她訪台後連日軍演，習近平的反應活像「嚇壞的惡霸」。（圖取自facebook.com/NancyPelosi）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西今天接受美國媒體訪問時說，專注尋求連任的中國國家主席習近平「有他的不安全感」，「處境脆弱」，他治理下的中國經濟出現問題，而解放軍在她訪台後連日軍演，習近平的反應活像「嚇壞的惡霸」。

裴洛西（Nancy Pelosi）在結束亞洲行返美後，今天首度接受媒體訪問，並為台灣之行辯護，表示訪台「絕對」值得。

民主黨籍的裴洛西接受國家廣播公司（NBC）「今日秀」（Today）節目訪問時表示，她的歷史性訪台受到「兩黨鼎力支持」，「我們不能容許中國政府孤立台灣。不能由他們決定誰可以前往台灣」。

影片來源：TODAY

她表示，「中國目前所做的，是他們通常會做的」。但她質疑此行「為何受到這麼大的關注」，而一群美國聯邦參議員幾個月前訪問台灣卻沒有激起如此大的波瀾，「是不是有人小題大作」？

「那次訪問涵蓋兩黨議員，位高權重，包括外交委員會主席，卻沒見有人吭一聲。如果他們能對五位橫跨兩黨的參議員訪問視若無睹，為何卻要判定我的訪問不同尋常…這裡頭實在有些不對勁。」

裴洛西表示，習近平「有他的不安全感」，但她不會讓習近平控制國會議員的行程。

她在接受MSNBC晨間節目「早安！喬」（Morning Joe）訪問時則表示，專注尋求連任的習近平「處境脆弱」，「他在經濟上碰到問題，他的反應像個嚇壞的惡霸」。（譯者：陳政一）1110810

影片來源：MSNBC
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