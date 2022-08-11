裴洛西：訪台未背離政策 不能放任中國創新常態

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（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）美國眾議院議長裴洛西今天召開訪台返美後首場記者會，她強調訪台符合美國政策，中國卻拿此當藉口企圖建立新常態，不能放任不管。隨團議員也指改變現狀的是中國，不是美國。

裴洛西（Nancy Pelosi）月初率領國會代表團訪問印太區域，造訪新加坡、馬來西亞、台灣、韓國及日本。她今天與隨團議員在國會召開記者會，說明此行成果。

談到最受外界關注的台灣行，裴洛西再次為訪台決定辯護。她強調，訪問台灣的目的，是要強調美台在現狀基礎上享有強健關係，也要向台灣蓬勃民主、經濟成就及年輕人擁抱民主的熱情致敬。

裴洛西表示，美國支持現狀，也認為現狀相當重要。美國政策是基於1979年美國轉移外交承認當年上路的「台灣關係法」，這為美台關係設立規則，以及美中三公報、六項保證。訪台未與政策背離，且在符合該政策下，美國不會讓中國孤立台灣。

她說，中國或許能阻撓台灣參與世界衛生組織及其他事務，「但無法阻止我們造訪台灣」。

裴洛西不滿指出，北京拿她出訪當作升高情勢的理由，企圖建立新常態，「我們不能放任此事發生」。雖不清楚中國計畫為何，但能知道的是北京正試圖往未來目標靠近。

針對總統拜登（Joe Biden）先前指美國軍方認為她訪台不是好主意，裴洛西不願多加評論，但稱讚軍方把中國對訪團的影響降到最低，「把我們照顧的很好」。

訪台成員之一的眾議院外委會主席米克斯（Gregory Meeks）指出，他們此行讓北京知道，不論中國國家主席習近平說什麼，美國都會支持友人，習近平無法主導美國議員做什麼，或不做什麼。他強調，想改變現狀的不是華府，而是北京。

眾議院情報委員會成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）呼應表示，美國支持台海和平及穩定，沒有任何人應透過單方面作為或武力改變現狀。尤其在俄烏戰事爆發後，美國想確保發生在烏克蘭的事，不會發生在東南亞區域，特別是台灣。

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納穆希認為，北京挑釁作為只是想轉移國內問題焦點，包括經濟及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施。但這麼做將提高區域不穩定性，加上台灣經濟與區域緊密交織，進一步挑釁只會傷害中國經濟，而非強化。

眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）則指出，經過這次訪問後，日韓對推進與美國的三邊關係更持開放態度，這對台海議題來說十分重要，能提供台灣空間，讓台灣持續生存在現狀之中。（編輯：陳正健）1110811