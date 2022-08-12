裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意開戰

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（中央社記者尹俊傑紐約11日專電）華爾街日報引述知情人士說法報導，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台前，中國國家主席習近平與美國總統拜登通話時傳達北京無意開戰、現在不適合爆發全面危機的訊息。

報導援引接近中國決策圈的未具名人士表示，習近平為中方外交努力數個月仍無法阻止裴洛西（Nancy Pelosi）訪台感到灰心。北京擔心裴洛西此行可能引發骨牌效應，其他國際政治人物紛紛訪台，提升台灣國際地位，可能促使台灣宣布獨立。

這些人士說，北京長遠目標是實現兩岸統一，但當前重心仍放在防止台獨。

聽取7月28日習近平與拜登通話簡報的人士提到，習近平雖警告拜登，裴洛西訪台會產生後果，但他也示意中方無意與美國開戰、雙方需要「維護和平與安全」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇說，習近平與拜登通話時闡述「中方在台灣問題上的原則立場」。多名拜登政府官員表示，他們向北京表明華府恪守長期奉行的一中政策，但國會議員有權訪問台灣。

裴洛西8月2日至3日訪台，成為25年來訪台最高層級美方政要。中方隨後在台灣周邊海空域舉行大規模軍事演習，暫停與美方在氣候變遷等領域的合作，並凍結與美方部分軍事聯繫管道。

報導引述洞悉北京思維的人士表示，中國領導階層試圖強勢回應之餘，避免引發美國及其盟友拉高緊張態勢的反應。

報導寫道，習近平在意的是中共第20次全國代表大會今年稍晚召開前維持穩定。但中方行為已導致美中關係更加緊張，美國盟邦安全憂慮加深。亞洲與歐洲多國擔心，北京在裴洛西訪台後的作為，可能是更直接對台施壓的新階段開端。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國研究主任白明（Jude Blanchette）說：「北京接下來對台灣將超級敏感，這是未來幾個月美中關係的重要特徵。」

報導提到，習近平面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施和其他政策造成中國內部不滿聲浪高漲，亟欲展現權威，選在裴洛西訪台前和拜登通話帶有政治風險。但知情人士說，習近平最終決定和拜登通話，目的是讓美中衝突風險降到最低。

中國外交政策圈對安排領袖間往來一向很小心，深怕另一方若在雙邊往來後馬上做有違北京利益的事，中方面子可能掛不住。

舉例來說，習近平2016年在華府會晤時任美國總統歐巴馬、同意簽署巴黎氣候協定3個月後，歐巴馬在白宮歡迎西藏流亡精神領袖達賴喇嘛到訪。此事在中國帶來政治衝擊，北京外交圈仍記憶猶新。

裴洛西訪台計畫4月首度曝光後，中方官員就不斷警告華府。裴洛西後來因確診COVID-19而延後訪台。

聽取7月底「拜習通話」簡報的人士說，拜登通話時向習近平解釋美國立法、行政、司法三權分立，並提醒習近平，前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）25年前曾訪問台灣。

這些人士說，習近平與拜登最終同意保持溝通，繼續推動日後當面會談的計畫。如果這次會面在習近平取得中共總書記第3任期後發生，將在北京被視為習近平地位提升。

但部分外交分析家預期，習近平下一任期將更大膽對抗美國、施壓台灣等地。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）中國計畫主任孫韻說：「現在習近平的當務之急是穩定。北京至今表現非常克制，但這只是短期策略，目的是防止中美關係失控。」（編輯：馮昭）1110812