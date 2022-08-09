裴洛西訪台及中國軍演 專家：坎培拉的外交惡夢

澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防、戰略和國家安全計畫副主任布瑞斯托（Alex Bristow）8日指出，美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日訪台及中國軍演，澳洲不便干涉和表示支持或反對，但此事影響區域安全，因此又必須公開回應，這對澳洲政府來說簡直是惡夢一場。中央社記者丘德真坎培拉攝 111年8月9日

（中央社記者丘德真雪梨9日專電）近日裴洛西訪台及中國持續軍事演訓牽動區域局勢緊張，對此澳洲戰略政策研究所安全專家指出，由於澳洲對情勢發展既沒有主導權卻又必須做出反應，因此坎培拉正面對猶如「惡夢」般的挑戰，亦即是讓澳洲當局十分頭痛的局面。

曾經是派駐中國北京及坎培拉的前外交官員、前英國內閣辦公廳（Cabinet Office）國安及戰略事務官員，以及現任澳洲戰略政策研究所（ASPI）國防、戰略和國家安全計畫（Defense, Strategy and National Security Program）副主任布瑞斯托（Alex Bristow）昨天接受中央社訪問。

他指出，有關美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日行程的相關決策，本來就不是澳洲所能干涉的，因此坎掊拉當局不便公開表示支持或是反對有關行程，但偏偏事件牽動區域安全情勢，澳洲因而必須做出回應，這是讓坎培拉十分頭痛的局面。

布瑞斯托說：「它之所以是一場惡夢，是因為澳洲不得不有所反應。正如我們看到，澳洲總理和外交部部長都被迫表態，有和盟國一同表態，也有各自表態，總之就是不能漠視它，必須面對它，這是頭痛的事情。（澳洲）表態的聲音細小，本來就不可能參與有關（裴洛西行程）決策過程，因此澳洲不能說美國眾議院議長到底應不應該去台灣，所以這對他們（澳洲政府）來說真是一件頭痛的事情，我覺得他們處理得算是不錯了。」

引起澳洲媒體注意的是，針對裴洛西訪台行程，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和外交部長黃英賢（Penny Wong）均先後宣稱是「他們的事」。對此布瑞斯托認為，照理說澳洲不可能會認為自己與區域內的事務無關，因此艾班尼斯和黃英賢面對媒體時的措詞反映出，坎培拉當局是審慎地看待裴洛西訪台一事。

布瑞斯托說：「就根本上而言，澳洲與整個區域的關係密不可分；如果台海衝突爆發，將會和澳洲有關，並非是『他們的事』。但雖然澳洲與區域有著密切關係，並不等於澳洲能夠宣稱介入（裴洛西訪台），或者提出有別於澳洲過去長期遵行的「一中」政策以外的其他政策，因此澳洲官員的措辭都十分小心，這是可以理解的。艾班尼斯和黃英賢很明顯是互相套好話了，畢竟有關（台灣）政策，過去曾經有不少澳洲部長級官員說錯話，結果引起媒體譁然，因此他們對此十分審慎。」

布瑞斯托又指出，雖然他不認為台海在短期內會爆發武裝衝突，但是中國仍然持續軍事演習，這將是持續纏擾澳洲及區域安全的一項難題。

布瑞斯托說：「（中國）才宣布要在區域內，包括與朝鮮半島鄰近的黃海展開新一輪軍演。這對澳洲和盟國，即美國、澳洲和其他區域內盟國而言，都是很頭痛的事。（中國）除了在台灣周圍軍演之外，還會有更長久的後續動作。」

布瑞斯托解釋，過去長期以來，坎培拉當局是藉由緊隨美國對台灣的「戰略模糊」政策，從而讓澳洲得以面對一個穩定的區域局勢。但也因此，澳洲在有關問題一直無法自主決策。

布瑞斯托說：「『戰略模糊』長期以來有助於海峽兩岸和平。該政策有著兩項功能，模糊政策可讓中國無法確定美國是否會協防台灣，進而阻止（中國）冒險發動攻擊；同樣地，台灣也並未獲得『空白支票』，台灣不致於在未知美國是否會馳援抗中的情況之下，就單方面宣布獨立。『戰略模糊』有著這些功能，但也有缺點。以澳洲的角度而言，澳洲必須遵守一個自己無法決定的政策。以這次（裴洛西訪台）事件為例，正顯示出這個我所指的『惡夢』。它之所以是『惡夢』，是因為澳洲必須要面對其後果，但卻又不能說些甚麼。」

隨著裴洛西訪台及中國持續軍事演訓牽動區域情勢緊張，布瑞斯托估計，這將會改變區域內各國之間，包括澳洲與中國之間的外交行為。

布瑞斯托說：「自從澳洲工黨政府上台以來，澳洲與中國關係本來是邁向穩定的，例如雙方部長級官員已出現對話。還有本來一度預料（7月）在印尼舉行20國集團（G20）會議期間，艾班尼斯或許可以和（中國）國家主席習近平會面，只是習近平並沒有出席。但目前看來，其他類似的雙邊會面是否還會在今年稍後展開，將會是有趣的議題。」（編輯：陳惠珍）1110809