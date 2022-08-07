裴洛西訪台中國怒 分析：緊張情勢將趨緩維穩優先

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（中央社台北7日電）美國眾議院議長裴洛西訪台讓中國跳腳，中國陸續祭出軍演、個人制裁、外交戰等措施。分析指出，北京需要採取行動去宣洩內部壓力，緊張局勢將見緩解，在中共20大前，穩定是首要任務。

據南華早報（SCMP）7日報導，中國透過軍演、個人制裁、外交戰等方式表達其對於裴洛西（Nancy Pelosi）訪台一事不滿，軍演尤其引起多方譴責，特別是周邊亞洲國家。

報導引述新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授李明江意見指出，北京會逐漸地舒緩局勢，因為在秋季領導階層改組前，維持穩定是首要任務，「在透過軍演、經濟制裁和外交戰宣洩怒氣後，北京需要從緊張局勢中緩過來，這才符合中國整體利益」。

李明江說，中國正因為一系列的經濟和社會困境面臨愈來愈大的內部壓力，北京別無選擇，只能愈加謹慎地應對外部挑戰，避免破壞內部穩定。

馬來西亞智庫新亞洲戰略研究中心（CNIA）理事長許慶琦（Koh King Kee）說，中國聚焦於「懲罰」台灣和對美國表達抗議以展現其對於裴洛西訪台的憤怒；但是中國不願因此引起其他美國盟友的反感，以避免與這些國家的貿易關係產生潛在負面影響。

許慶琦認為，中國包圍台灣軍演顯示出其有改變現狀的意圖；另其對於裴洛西及直系親屬採取個人制裁措施，其中真正主要目的是「阻止其他美國盟友的政治人物到訪台灣以獲得個人政治利益」。

中美研究中心（ICAS）高級研究員古普塔（Sourabh Gupta）表示，北京在努力平衡對台灣軍事威懾的必要性而又不嚇跑亞洲鄰國時，面臨兩難境地。

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他說，中國在台灣議題上的最強牌就是亞洲國家情緒反應，亞洲並不希望看到台灣議題非和平解決方案，也不願見到亞太地區的地緣政治卡在台灣海峽，尤其在俄烏衝突發生中的時間點。

中國社會科學院美中關係專家盧翔表示，台灣海峽和南海是重要的航道，相信北京會很快地結束演習，減少其他國家受到的影響，這是出於北京對於亞洲鄰國安全利益的考量。（編輯：李雅雯/呂佳蓉）1110807