PTT被盜帳號稱裴洛西斷文旦生路 網友報警秀三聯單

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（中央社記者張榮祥台南6日電）美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，中國禁止多項台灣商品，PTT就有人宣稱自家文旦滯銷斷生路，隨即被發現發文帳號7年未使用。台南市政府說，台南文旦過去一年出口中國不多。

自2019年立委選舉「文旦之亂」後，台南文旦因裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而被中國禁止進口，再度引起關注；PTT八卦版有一名網友發文指控裴洛西來台，中國宣布制裁，使台灣文旦嚴重滯銷，家中種植文旦都是銷往中國，因裴洛西而斷了中國銷路，嚴重影響家庭生計。

網紅四叉貓肉搜發現，發文帳號已7年未使用，卻突然發文指控裴洛西害文旦賣不掉，企圖帶風向，這個帳號擁有者人在美國，也證實帳號被盜，已請家人報警，並PO出報案三聯單。

其他網友則紛紛留言回應：「根本是文旦之亂2.0？有夠老梗」、「不造謠不會選舉，每次都這樣傷害農民，使得價格崩盤」、「安啦，之前都還有國泯黨候選人造謠2萬斤文旦倒進水庫裡」。

台南市政府農業局表示，台南的鳳梨、芒果、文旦、芭樂、椪柑、柳橙等果品，過去一年出口中國不多，如今國際貿易局勢變動，已逐步轉向其他國外市場，或開發多元加工，以因應可能變化。（編輯：黃世雅）1110806