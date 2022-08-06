裴洛西訪板門店 北韓怒批「國際和平最大破壞者」
2022/8/6 15:04
（中央社首爾6日綜合外電報導）美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）4日訪問南韓，並前往南北韓間的非軍事區（DMZ），引發北韓政府今天重話抨擊，稱她是「國際和平最大破壞者」。
裴洛西在結束訪問台灣的行程後，本週稍早抵達南韓並前往板門店共同警備區域（JSA），是繼美國前總統川普（Donald Trump）2019年會見北韓領導人金正恩之後，訪問該地區的最高級別美國官員。
在前往板門店共同警備區域前，裴洛西與南韓國會議長金振杓會晤，討論「嚴峻情勢」以及與日俱增的北韓核武威脅；雙方呼籲維持對北韓強大嚇阻，矢言支持達到平壤非核化的目標。
綜合法新社與美聯社報導，對於裴洛西前往板門店以及與金振杓的談話內容，北韓今天砲火猛烈。
根據北韓中央通信社（KCNA），北韓外交部北美事務部門官員曹英三（Cho Yong Sam，音譯）發表聲明，表示除了要嚇阻（北韓）的說法外，「裴洛西還現身板門店共同警備區域，完全突顯美國政府對朝鮮民主主義人民共和國（北韓）的敵視政策」。
聲明說：「美國根本是在提油救火。」「裴洛西訪問台灣破壞區域和平與穩定，因而受到中國相應的抨擊；在南韓停留期間，又激化南北韓的對立氛圍。」
聲明說，裴洛西是「國際和平穩定秩序的最大破壞者」，她的行為顯現拜登政府對北韓的敵對政策。
曹英三說：「裴洛西在所到之處埋下禍根，美國絕對得為她付出高昂代價。」
金正恩約1週前才表示，北韓「準備動用」核戰嚇阻力量，用於與美國和南韓未來所發生的任何軍事衝突。（譯者：陳怡君/核稿：戴雅真）1110806
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