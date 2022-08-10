17架共機越中線 國防部：不會因軍演結束鬆懈
2022/8/10 20:13（8/10 21:07 更新）
中國解放軍10日宣布軍演結束，國防部強調不會鬆懈戒備。圖為6日下午靠泊在基隆港東岸的軍艦。（中央社檔案照片）
（中央社記者黃雅詩10台北電）中國解放軍今天宣布對台軍演結束，國防部強調不會鬆懈戒備。國防部今天偵獲共機36架次、共艦10艘次，其中9架蘇愷30機與8架殲11機逾越海峽中線。
國防部發布新聞稿指出，至傍晚5時止，共計偵獲共機 36架次（其中逾越海峽中線17架次）、共艦10艘次，在台海周邊活動，進行聯合海空行動。
對於共軍東部戰區宣布，已完成「聯合軍事行動」，將「常態組織戰備警巡」，國防部表示，國軍在不放鬆戒備前提下，將依敵情威脅、區域特性等因素，全般調節兵力配置，兼顧部隊士氣維護，與靈活用兵之原則。
國防部表示，戰備訓練是軍人本務，國軍官兵平時即已將戰訓的概念融入生活，此次中共挑釁，剛好可落實「處處皆戰場，時時做訓練」的觀念。
國防部表示，此次國軍把握機會驗證平時訓練成果，反覆磨練指揮程序，發揮組織功能，依「守中線、守領海、守主權」原則「穩固現狀」，沉著、理性、嚴肅應對。
至於外界關心，中共宣稱此次軍演有「10個突破」，國防部表示，所有戰演訓行動，都以務實檢證建軍備戰成果為目標，鮮少大張旗鼓渲染「特色」，中共此次對台恐嚇威懾，也呼籲民眾以理性看待。（編輯：張良知）1110810
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